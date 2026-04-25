Siero, paraíso de los Clicks: la Pola alberga una nueva edición de la feria dedicada a los muñecos de Playmobil, con 32 puestos de venta y miles de personajes

El mundo de los Clicks, los populares muñecos de la marca Playmobil, es colorido y amplio hasta casi el infinito. Miles de personajes de todas las profesiones, estilos y épocas componen un vasto universo que tiene entre sus filas a fieles dispuestos a gastar "mucho dinero" en completar colecciones, conseguir aquella pieza que lleva años buscando o, simplemente, iniciar a los más jóvenes de la familia en el mundillo.

Todos ellos tienen su oportunidad este fin de semana en la Plaza Cubierta de la Pola durante la celebración de la VIII Feria del Click de Siero, una cita para echar un buen rato buceando en los 32 expositores con puestos venta de clicks de primera y segunda mano, antigüedades, exposición de maquetas, dioramas y zona de actividades.

"Este tipo de eventos se dan siempre muy bien, suele haber mucho público y se vende; la gente sabe a lo que viene y están dispuestos a gastar si algo les gusta", razona Marián García, de Gijón, responsable de uno de los puestos de venta.

Ambiente en la feria / Luján Palacios

En su caso ofrecen un poco de todo, con cientos y cientos de muñecos entre los que se pueden encontrar princesas y caballeros, motoristas, fotógrafos, indios, vaqueros, reyes, romanos o vikingos. Y entre ellos, piezas especiales que no se pueden encontrar en ninguna otra parte: personajes conocidos que nunca fueron creados por la marca y a los que ellos han dado vida de forma completamente artesanal, intercambiando piezas y accesorios y hasta pintando a mano cada una de las creaciones. "Es un trabajo completamente artesano", señala García, rodeada de miniaturas que representan a personajes tan dispares como Axl Rose, Robe Iniesta, Mario Bros, Harry Potter, Han Solo, Thor, Freddie Mercury, Gandalf, Messi, un Guardia Civil, el cantante de M Clan Carlos Tarque y hasta Lamine Yamal o un Quini en versión años 70. Todo es posible con "paciencia y pintura", y a la caza de algunas de esas piezas andan aficionados como Fernando García, de Avilés, que indagaba entre los puestos "a ver qué curiosidades hay; un par caen fijo".

Y muchas veces sin mirar demasiado la cartera, con creaciones que superan los cien euros en el caso de vehículos, casas y todo tipo de accesorios por los que "la gente paga cuando les gustan las temáticas y porque lo vienen buscando".

Accesorios

Otros acuden a la feria sin ser específicamente fans de los Clicks. Como en el caso de Lucía Sánchez, que a pocos minutos de la apertura de la feria ya se había hecho con varios cofres y cajas del ajuar de los Playmobil. "Son para mi hija, que le encanta jugar a comiditas y aquí hay muchos accesorios que le encantarán para eso", revelaba.

A la inauguración de la feria asistieron la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, quienes destacaron cómo esta feria "es una excelente oportunidad para dinamizar la actividad comercial y atraer visitantes, al tiempo que ofrece una propuesta de ocio atractiva y creativa para familias y público de todas las edades".

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El horario de este domingo será de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Y como este sábado habrá una programación de talleres dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años, con propuestas creativas y didácticas relacionadas con las miniaturas, el diseño 3D y la construcción. Las inscripciones pueden realizarse en el puesto de información hasta completar aforo. Para zambullirse en un mundo de diversión.