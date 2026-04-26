El Berrón alberga la celebración del Día de la Unidad Pastoral

Las parroquias de Santa Marina de los Cuclillos, San Félix de Hevia, Santa María de Tiñana y San Martín de la Carrera son desde ayer más hermanas que nunca. Todas ellas se unieron este domingo en una jornada de convivencia que se organizó por primera y que, según destaca el párroco, Manuel Alonso, "marca un antes y un después en la comunidad".

El Día de la Unidad Pastoral se celebró con una única misa compartida entre cuatro comunidades hermanas. El momento más emotivo de la mañana se vivió con la presencia de las imágenes religiosas de cada una de las parroquias: los patrones de Santa Marina de los Cuclillos, San Martín de Tours, la Virgen de la Salud de San Félix de Hevia y la imagen de la Virgen de Santa María de Tiñana fueron trasladados para flanquear, junto al patrón local, a la Virgen de la Cabeza.

Catequesis

La jornada no estuvo enfocada solo en la tradición, sino especialmente en el relevo generacional. Los niños de catequesis de las parroquias, acompañados por sus familias, fueron también protagonistas de la convivencia. "No se trata solo de rezar juntos un domingo, sino de que entendamos que la fe es siempre compartida y comunitaria", señaló Alonso.

Noticias relacionadas

De hecho, este ha sido el objetivo principal: reforzar la comunión en un entorno a veces marcado por la despoblación y el aislamiento. La jornada concluyó con un aperitivo fraternal y la promesa de continuar con la rotación de sedes.