La Pola se llena en la Feria del Libro: "lo cierto es que lee"

Lucía Fernández buscaba este domingo un libro "de aventuras" para leer en ratos muertos, porque me encanta, y los libros de papel me gustan mucho. Quizás la joven forme parte de una nueva hornada de lectores para los que existe una amplísima oferta editorial y que, pese a que el libro digital se abrió paso con fuerza hace unos años, prefieren el gusto de pasar páginas y oler la tinta.

Al igual que la adolescente, este domingo fueron muchos los que dieron una vuelta por los 16 expositores, entre librerías, editoriales, asociaciones literarias y profesionales del sector, que ofrecieron en la Feria del Libro de Siero su mercancía. Una edición con mucho público y buenas expectativas, celebrada en los soportales de la Plaza Cubierta y con la presencia también de algunos autores.

Ambiente en la feria / Luján Palacios

"La verdad es que se lee, y se vuelve a leer más en papel", aseguraba Laura Barreriro, de la librería La Chimenea de Lugones. Ella esperaba "buenas ventas porque el Día del Libro ya fue muy bien", y desliza además una crítica relacionada con los libros para los más jóvenes, en boga en los últimos tiempos: "A veces las calificaciones por edades no se corresponden con la realidad, y transmiten mensajes poco adecuados a los lectores", apunta.

"Mercado saturado"

Tintastur, una asociación que reúne a autores asturianos, lectores y creadores vinculados al mundo del libro, destaca reconoce las posibilidades que han abierto las plataformas digitales, aunque advierten del efecto que tienen sobre un mercado cada vez más saturado. "Puede publicar todo el mundo, y eso implica que haya de todo", resume Vanesa Tornín, de la asociación. En ese contexto, vivir exclusivamente de los libros sigue siendo una excepción. "O tienes una editorial potente que te respalde o pegas un pelotazo", destaca, en un momento en el que en un momento que, según el colectivo, hay dificultades. "Yo veo mucha oferta para no tanta demanda", indica Tornín. Junto a ella vendía Montse Ferreiro sus creaciones artesanas como fundas y marcapáginas, pa los que "sí hay demanda".

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Consolidada como un referente cultural, el Ayuntamiento de Siero destaca la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que fomentan la lectura y dinamizan la actividad cultural y comercial.