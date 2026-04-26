Siero destina 250.000 euros a obras en el palacio del Marqués de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Siero impulsa una importante intervención de conservación en el poleso palacio del Marqués de Santa Cruz de Marcenado, edificio del barroco rural erigido en el siglo XVII y que actualmente alberga diversas dependencias municipales como el espacio Palacio 360, los servicios de coworking en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo y la Antena Cameral. Además, es la sede de distintos actos institucionales y bodas civiles. La actuación, que ya ha entrado en licitación, cuenta con un presupuesto de 249.965 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto fue presentado por el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Patrimonio y Mayores, Pilar Santianes, quienes subrayaron que el objetivo es garantizar la conservación exterior del inmueble, respetando sus características originales y su valor patrimonial.

Rodríguez recordó que se trata de "uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio" y enmarcó la actuación dentro de la política municipal de mantenimiento de este tipo de edificaciones, cuyas inversiones acumuladas superan ya los 760.000 euros.

Retejado completo

Tal y como detallaron los ediles, la intervención comenzará en la cubierta del palacio, donde se ejecutará un retejado completo, utilizando la teja existente como cobija y colocando otra nueva de iguales características. Bajo cubierta se instalará una placa ondulada impermeabilizada para reforzar la estanqueidad, mientras que el sistema de recogida de aguas pluviales será sustituido mediante nuevos canalones y bajantes de cobre.

En las fachadas se retirarán las pinturas deterioradas por presencia de hongos o moho, se repararán fisuras y se repintará, respetando el color y acabado actuales. También se va a actuar sobre los elementos pétreos, incluidos zócalos y el escudo heráldico en bajorrelieve, que serán saneados, rejuntados y protegidos con tratamiento hidrofugante.

El proyecto en licitación incorpora, además, trabajos de conservación en carpinterías y balcones. La madera recibirá un tratamiento especial para mejorar su durabilidad y se repararán tanto los solados como los techos de estos elementos exteriores.

En el sistema de drenaje se prevé la instalación de arquetas a pie de bajante conectadas a la red de saneamiento del cercano parque Alfonso X el Sabio, además de la reposición del pavimento perimetral del entorno.

La actuación está financiada con cargo a la modificación de crédito vinculada al uso del remanente líquido de tesorería.

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El palacio, adquirido por el Ayuntamiento de Siero en 1993, fue sometido a una rehabilitación integral concluida en el año 2000. Conserva su planta cuadrada, torres laterales y patio central en forma de U, además del escudo de armas familiar en la fachada. Sus jardines históricos forman hoy parte del parque urbano.