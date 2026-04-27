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Más de 18.000 culetes: Valdesoto será la gran capital sidrera de Asturias durante el próximo puente con una gran degustación en la Casona de Leceñes

La organización cuenta con diez llagares profesionales, a los que se sumarán elaboradores locales

Por la izquierda, Pablo Cueto, presidente de Santa Apolonia; Ana Nosti, Pergentino Martínez y Víctor Peláez, miembro de la asociación.

Por la izquierda, Pablo Cueto, presidente de Santa Apolonia; Ana Nosti, Pergentino Martínez y Víctor Peláez, miembro de la asociación. / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Valdesoto (Siero)

Valdesoto volverá a ser este mes de mayo capital sidrera con la celebración de la XV edición de “Valdesoto con la Sidra”, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a vecinos, llagares y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la región.

El evento tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo en La Casona de Leceñes y se desarrollará en horario de mañana y tarde, con dos turnos de actividad: de 12.30 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Leceñes brinda por "Valdesoto con la Sidra"

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Carla Vega

En total, se servirán 18.840 culetes de sidra, escanciados de forma ininterrumpida por colaboradores y defensores del escanciado tradicional, en una propuesta que busca poner en valor esta práctica como elemento esencial del patrimonio cultural asturiano.

Diez llagares y sidra de casa

La cita contará con la participación de diez llagares que aportarán su producción: Trabanco, Menéndez, Foncueva, Riestra, Furaco, Buznego, Muñiz, Cortina, Juanín y Alonso. Junto a ellos, tendrá un papel destacado la sidra casera elaborada por vecinos de la parroquia de Valdesoto, tal y como avanzaron este lunes la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez.

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El encuentro, además, no se limitará a la sidra. Durante las dos jornadas, los propios vecinos serán también los encargados de elaborar una oferta gastronómica complementaria, pensada para acompañar las degustaciones a pie de barra en horario de 12.00 a 23.00 horas.

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