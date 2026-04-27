Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Siero ejecuta mejoras en un camino de Negales

El vial, de unos 300 metros de longitud, está siendo hormigonado para mejorar la accesibilidad a la zona rural

Alejandro Villa, a la izquierda, en la visita a las obras

Alejandro Villa, a la izquierda, en la visita a las obras / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Negales (Siero)

El Ayuntamiento de Siero ha acometido obras de mejora en el camino de Negales, en el barrio de El Castañeu, en dirección a Santa Eulalia de Vigil, dentro de la parroquia de Santa Eulalia.

Los trabajos consistieron en la reparación de un vial de aproximadamente 300 metros que presentaba diversas deficiencias, con una intervención ejecutada íntegramente con medios municipales. Las labores incluyeron trabajos de hormigonado en varios tramos para reforzar las zonas más deterioradas y mejorar la seguridad y funcionalidad del camino.

Petición vecinal

La actuación responde a una petición trasladada por la Asociación de Vecinos de Negales y permitirá mejorar la accesibilidad en este entorno rural, una demanda planteada por los residentes de la zona.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

El concejal delegado de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, ha visitado las actuaciones y ha subrayado la importancia de este tipo de intervenciones para atender necesidades concretas de los núcleos rurales y seguir manteniendo en buenas condiciones la red de caminos del concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
  4. Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  6. Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
  7. Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
  8. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad

El Ayuntamiento de Siero ejecuta mejoras en un camino de Negales

El Ayuntamiento de Siero ejecuta mejoras en un camino de Negales

Más de 18.000 culetes: Valdesoto será la gran capital sidrera de Asturias durante el próximo puente con una gran degustación en la Casona de Leceñes

Más de 18.000 culetes: Valdesoto será la gran capital sidrera de Asturias durante el próximo puente con una gran degustación en la Casona de Leceñes

El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola

La Pola celebra con éxito la Feria del Libro y nota un repunte del papel frente al dispositivo digital: "Lo cierto es que se lee"

La Pola celebra con éxito la Feria del Libro y nota un repunte del papel frente al dispositivo digital: "Lo cierto es que se lee"

El Berrón alberga la celebración del Día de la Unidad Pastoral

El Berrón alberga la celebración del Día de la Unidad Pastoral

Siero destina 250.000 euros a obras de mantenimiento en el palacio del Marqués de Santa Cruz, joya del barroco rural

Las tablas de medir…

Soñar

Tracking Pixel Contents