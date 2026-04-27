El Ayuntamiento de Siero ejecuta mejoras en un camino de Negales
El vial, de unos 300 metros de longitud, está siendo hormigonado para mejorar la accesibilidad a la zona rural
El Ayuntamiento de Siero ha acometido obras de mejora en el camino de Negales, en el barrio de El Castañeu, en dirección a Santa Eulalia de Vigil, dentro de la parroquia de Santa Eulalia.
Los trabajos consistieron en la reparación de un vial de aproximadamente 300 metros que presentaba diversas deficiencias, con una intervención ejecutada íntegramente con medios municipales. Las labores incluyeron trabajos de hormigonado en varios tramos para reforzar las zonas más deterioradas y mejorar la seguridad y funcionalidad del camino.
Petición vecinal
La actuación responde a una petición trasladada por la Asociación de Vecinos de Negales y permitirá mejorar la accesibilidad en este entorno rural, una demanda planteada por los residentes de la zona.
El concejal delegado de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, ha visitado las actuaciones y ha subrayado la importancia de este tipo de intervenciones para atender necesidades concretas de los núcleos rurales y seguir manteniendo en buenas condiciones la red de caminos del concejo.
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