El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola

El tramo ferroviario de apenas dos kilómetros que separa La Carrera de la Pola continúa siendo una de las principales limitaciones de la red asturiana de cercanías. Pese a contar con proyecto aprobado, licitación, nueve ofertas presentadas y apertura económica de las mismas realizada va a hacer un año, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene sin adjudicar las obras de duplicación del único tramo que permanece en vía única entre la capital de Siero, cuarto concejo del Principado, y la de Asturias.

La actuación, recogida en el Plan de Cercanías, fue licitada en 23,55 millones de euros, con un plazo de ejecución de 15 meses, y está llamada a eliminar uno de los principales cuellos de botella del corredor Oviedo-Santander. El propio expediente técnico advierte de que la actual configuración limita el cruce de trenes, reduce la capacidad operativa y dificulta cualquier mejora de frecuencias en un eje ferroviario llamado a ser básico para la movilidad del área central asturiana.

Lo cierto es que la tramitación administrativa avanzó con normalidad durante el primer semestre de 2025. El informe técnico inicial quedó firmado el 17 de enero, la mesa de contratación se constituyó el 31 de ese mismo mes, la licitación se publicó oficialmente el 13 de febrero y el plazo para presentar ofertas concluyó el 4 de abril. Cuatro días después se abrió la documentación administrativa y se confirmó la admisión de nueve ofertas de constructoras.

Sin embargo, el último movimiento conocido del expediente se produjo el 13 de mayo de 2025, hace casi un año, cuando la mesa de contratación abrió las ofertas económicas. La propuesta más baja fue la presentada por la UTE encabezada por Ortiz Construcciones y Proyectos, con 16.446.880 euros, mientras que la mejor puntuación técnica correspondió a la UTE liderada por Comsa, con 46,95 puntos.

También concurrieron a la licitación Azvi, Dragados, Vías y Construcciones y Vilor Infraestructuras, además de otras uniones temporales especializadas en infraestructura ferroviaria.

Desde mediados de mayo de 2025 no consta adjudicación, resolución ni formalización contractual. La demora prolonga un expediente que, de haberse resuelto en los plazos que vienen siendo ordinarios, tendría ya la obra iniciada.

Aunque el tramo es corto, el proyecto tiene un alcance técnico relevante. Incluye una segunda vía paralela a la actual, ampliación de la plataforma ferroviaria, renovación de drenajes, electrificación adaptada al ancho métrico y la instalación de nueve pantallas acústicas. En La Carrera se actuará sobre el apeadero mediante una corrección parcial del trazado para mejorar el radio de la curva. También se construirán andenes a ambos lados de la vía, de 100 metros de longitud y tres metros de anchura.

La actuación incluye igualmente la sustitución del paso superior sobre la N-634 en el acceso oeste a la Pola, entre la glorieta de Ullaga y el entorno de la estación, así como un nuevo paso inferior entre la calle Molín y la Senda del Nora. Según se advierte en el proyecto, la ejecución obligará a interrumpir el tráfico ferroviario durante, al menos, 25 días, además de afecciones viarias temporales. Sin embargo, la intervención volverá a dejar intacto uno de los puntos más simbólicos y complicados de esta línea de cercanías: la curva de La Bombilla.

Ese cuello de botella a la entrada de la Pola resume casi un cuarto de siglo de intentos fallidos para su erradicación y la implantación de la doble vía. Y es que el origen del actual bloqueo se remonta a noviembre de 2001 y al acto de colocación de la primera traviesa del desdoblamiento entre El Berrón y La Carrera. Allí, el entonces alcalde, Juan José Corrales, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, plantearon aprovechar aquella actuación para eliminar la curva y liberar suelo.

La idea exigía un nuevo estudio informativo y declaración ambiental, pero pronto derivó en un proyecto mucho más ambicioso: traslado de la estación a la zona de El Bayu. La propuesta provocó uno de los mayores movimientos vecinales registrados en la Pola, con 6.000 firmas recogidas en contra, hasta forzar su retirada en 2003.

Ese mismo año se inauguró la doble vía entre El Berrón y La Carrera, quedando pendiente el último tramo hacia La Pola. Lejos de optar entonces por una solución sencilla, el Ayuntamiento impulsó después junto a la antigua Feve un planteamiento mucho más ambicioso: cubrir las vías mediante una losa de 765 metros, ejecutar un falso túnel y construir una nueva estación más centrada y conectada con autobuses.

La crisis económica de 2008 enterró aquel proyecto y paralizó durante años cualquier avance.

El Ministerio retomó después el expediente con la redacción del actual proyecto de duplicación, adjudicado en 2019 y aprobado en junio de 2023, pero ya sin tocar para nada La Bombilla.

El resultado es que casi veinticinco años después del primer debate, la doble vía está la misma solución de partida: duplicar entre La Carrera y la Pola sin alterar la curva. Tampoco existe previsión conocida para prolongar la doble vía hacia Nava, pese a que esa actuación figura entre las prioridades de la Alianza por las Infraestructuras de Asturias.

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El entonces Ministerio de Fomento adjudicó en abril de 2004 la asistencia técnica para redactar el proyecto hacia Nava. Cinco años después se ejecutó una primera fase centrada en eliminar pasos a nivel, pero desde entonces no volvió a haber avances.