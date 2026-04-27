Pleno con sustancia este jueves en Siero: los ediles abordarán el convenio con el Adif, la Medalla de Oro a José Manuel García y dos mociones de la oposición

El Ayuntamiento de Siero celebrará este jueves el Pleno ordinario del mes de abril con varios asuntos de alcance institucional en el orden del día, entre ellos la integración de dos escuelines infantiles municipales en la red pública del Principado, la firma del convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la erradicación de varios pasos a nivel o la propuesta de concesión de la Medalla de Oro del concejo a José Manuel García Suárez, de Grúas El Roxu.

El convenio con el Adif recoge la eliminación de 14 de los 18 pasos a nivel que hay en Siero, con una inversión superior a los nueve millones de euros. La intención es que las obras, una vez superada la tramitación administrativa de los proyectos, puedan iniciarse a partir de 2027 y que se prolonguen durante tres años.

De acuerdo con la propuesta remitida por el Adif al Ayuntamiento, que debe ser ratificada por el Pleno de la Corporación, cuatro de los pasos a nivel se eliminarán mediante la construcción de pasarelas peatonales. El resto de actuaciones se resolverán a través del acondicionamiento y prolongación de caminos municipales o la derivación del tráfico hacia pasos superiores o inferiores ya existentes.

Por lo que se refiere a les escuelines, los centros que están pendientes de integración en la red autonómica son El Carmín, en la Pola, y La Manzana, con sede en Lugones.

La propuesta para que José Manuel García Suárez, fundador del Grupo Roxu, reciba la Medalla de Oro de Siero partió de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y ha logrado el apoyo del alcalde, el socialista Ángel García ("Cepi"). Para el regidor, el veterano empresario "ejemplifica muy bien lo que significa empezar desde muy joven, empezar de cero, luchar, trabajar duro, estar al pie del cañón y pasar tanto momentos difíciles como buenos". Además, destaca que la empresa "cuenta con unas magnificas instalaciones y es una compañía muy importante en su sector en España, algo especialmente relevante teniendo en cuenta la dificultad de operar desde Asturias en toda la Península Ibérica, además de contar con filiales fuera de nuestro país".

En la parte de control plenario, se dará cuenta del informe económico de morosidad y periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre de 2026 . Además, la Corporación abordará una moción presentada por Vox para la redacción de un reglamento orgánico municipal y otra del PP en la que se reclama la construcción de un área de autocaravanas en la Pola.

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El PP pide que la capital del concejo tenga un área para autocaravanas de características similares a la que acaba de habilitarse en Lugones, concretamente en la zona de la calle Puerto Somiedo y con capacidad para 30 plazas, además de tener regulado normativamente su uso.