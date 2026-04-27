Siero abre el plazo para apuntarse a una nueva fase de actividades del Plan Corresponsables para junio y julio
El Ayuntamiento oferta 215 plazas por periodo no lectivo: 100 en Lugones y 115 en la Pola
El Ayuntamiento de Siero ha abierto este lunes el plazo de inscripción para las actividades de conciliación laboral del Plan Corresponsables, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de las familias durante los periodos no lectivos.
La programación se desarrollará del 22 de junio al 14 de julio en el C.P. El Carbayu de Lugones, y hasta el 15 de julio en la Plaza Cubierta de Pola de Siero. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 8 de mayo a las 14.30 horas, a través de la página web municipal.
En total se ofertan 215 plazas por periodo no lectivo, distribuidas en 100 en Lugones y 115 en Pola de Siero, organizadas por grupos de edad. El programa incluye actividades lúdicas, manualidades, juegos cooperativos y talleres tecnológicos, con una propuesta orientada tanto al ocio educativo como al apoyo a la conciliación laboral y familiar.
Ocio en la Plaza
Además, dentro del Plan Corresponsables continúan las actividades de conciliación de ocio que se desarrollan en la Plaza Cubierta de Pola de Siero varios viernes y sábados entre marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas.
Bajo el título “Tardes Corresponsables”, esta iniciativa ofrece propuestas como zonas lúdicas y deportivas, talleres tecnológicos, actividades maker, torneos, circuitos, realidad virtual o propuestas específicas para primera infancia. Para estas actividades, la inscripción puede realizarse directamente en el propio equipamiento.
El Ayuntamiento subraya que este programa busca ofrecer recursos que favorezcan la corresponsabilidad y apoyar a las familias del concejo mediante una oferta gratuita de actividades educativas y de ocio.
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