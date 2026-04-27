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Siero abre el plazo para apuntarse a una nueva fase de actividades del Plan Corresponsables para junio y julio

El Ayuntamiento oferta 215 plazas por periodo no lectivo: 100 en Lugones y 115 en la Pola

La edil de Juventud, Eva Iglesias

La edil de Juventud, Eva Iglesias / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero ha abierto este lunes el plazo de inscripción para las actividades de conciliación laboral del Plan Corresponsables, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de las familias durante los periodos no lectivos.

La programación se desarrollará del 22 de junio al 14 de julio en el C.P. El Carbayu de Lugones, y hasta el 15 de julio en la Plaza Cubierta de Pola de Siero. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 8 de mayo a las 14.30 horas, a través de la página web municipal.

En total se ofertan 215 plazas por periodo no lectivo, distribuidas en 100 en Lugones y 115 en Pola de Siero, organizadas por grupos de edad. El programa incluye actividades lúdicas, manualidades, juegos cooperativos y talleres tecnológicos, con una propuesta orientada tanto al ocio educativo como al apoyo a la conciliación laboral y familiar.

Ocio en la Plaza

Además, dentro del Plan Corresponsables continúan las actividades de conciliación de ocio que se desarrollan en la Plaza Cubierta de Pola de Siero varios viernes y sábados entre marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Bajo el título “Tardes Corresponsables”, esta iniciativa ofrece propuestas como zonas lúdicas y deportivas, talleres tecnológicos, actividades maker, torneos, circuitos, realidad virtual o propuestas específicas para primera infancia. Para estas actividades, la inscripción puede realizarse directamente en el propio equipamiento.

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El Ayuntamiento subraya que este programa busca ofrecer recursos que favorezcan la corresponsabilidad y apoyar a las familias del concejo mediante una oferta gratuita de actividades educativas y de ocio.

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