Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano

Las obras de la nueva conexión viaria de acceso al área comercial de Parque Principado (Siero) desde la Autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64) entran en su recta definitiva y, salvo contratiempos inesperados, estarán listas antes del verano, dentro de unos plazos de ejecución que se están cumpliendo. La actuación, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Siero, pese a ejecutarse sobre una infraestructura de titularidad estatal, presenta ya un estado muy avanzado tanto en la nueva glorieta del enlace de Granda Oeste como en el vial directo para los vehículos que llegan por la autovía desde Oviedo.

Los trabajos en la glorieta del enlace Granda Oeste.

La actuación ya resulta plenamente reconocible sobre el terreno. La glorieta aparece prácticamente definida en su geometría y el nuevo ramal directo hacia el interior del complejo comercial tiene muy avanzado su trazado, incluyendo las labores de asfaltado. La presencia de numerosos operarios trabajando en varios puntos del enlace confirma el ritmo intenso de una intervención llamada a aliviar uno de los principales focos de congestión viaria del área central.

Los trabajos de la glorieta se desarrollan junto al centro de conservación de Carreteras y la estación de servicio situada en el enlace de Granda Oeste, sin que por ahora los trabajos estén provocando afecciones significativas al tráfico pese a la señalización especial de obra instalada en todo el entorno y al corte de una salida hacia la autovía en dirección a Oviedo.

El nuevo acceso reorganizará uno nudo muy sensible desde el punto de vista circulatorio. En él confluyen el tráfico que accede a Parque Principado y los movimientos hacia Viella, Granda y Colloto. Los vehículos que circulan por la autovía en sentido Oviedo son los que sufren las principales retenciones, especialmente en fechas de alta intensidad comercial.

Uno de los objetivos principales de la actuación pasa, precisamente, por eliminar los giros irregulares que durante años vienen realizando numerosos conductores para evitar el atasco en la rampa de salida, maniobras que en muchas ocasiones terminaban agravando la congestión y elevando el riesgo de accidentes.

Redistribución

La nueva glorieta absorberá el tráfico procedente de Siero mediante dos carriles y redistribuirá los movimientos con mayor continuidad. Por su lado, el vial directo permitirá además que quienes llegan a Parque Principado por la autovía en el sentido de Oviedo a Villaviciosa accedan al complejo comercial sin necesidad de atravesar la glorieta situada junto a la Central Lechera Asturiana, descargando así otro de los puntos históricamente saturados del entorno.

La relevancia de la obra actual se entiende mejor al observar su recorrido histórico. Cuando Parque Principado abrió sus puertas en abril de 2001, hace ahora justo veinticinco años, lo hizo con los accesos pendientes de completar. La inauguración del complejo se autorizó pese a que la solución definitiva para canalizar el tráfico aún no estaba ejecutada.

Según explicó en su día el alcalde de Siero en aquellas fechas, Juan José Corrales, ya fallecido, la propiedad inicial del centro comercial presentó el mismo año de la apertura, conforme a lo acordado, un proyecto para completar los accesos. Aquel documento contemplaba una nueva vía de servicio desde la A-64 en dirección Oviedo, rematada en una nueva glorieta en el enlace de Granda, además de una remodelación de la rotonda situada junto a la Central Lechera.

La actuación no era una simple previsión técnica. Para financiarla, los promotores dejaron depositados tres millones de euros en el momento de la puesta en marcha del complejo. Tal cantidad se vinculaba a la ejecución de una mejora viaria que desde el inicio se consideraba necesaria por la intensidad de tráfico esperada. La situación se agravó con la llegada de IKEA, que abrió en junio de 2005 una gran superficie en el mismo eje comercial.

Justo antes de la apertura del nuevo equipamiento de la multinacional sueca, Corrales había reclamado públicamente al Principado y al entonces Ministerio de Fomento una actuación urgente, recordando que existía desde 2001 un proyecto redactado y un compromiso económico asociado.

Desacuerdo

Fue entonces cuando se produjo uno de los episodios más llamativos del expediente. La Demarcación de Carreteras aseguró no tener constancia oficial del proyecto, pese a que el Ayuntamiento disponía de una copia desde años antes. El desacuerdo administrativo paralizó de nuevo la actuación.

Pese a varios intentos posteriores de reactivación, las demoras administrativas y el impacto de la crisis económica de 2008 acabaron relegando definitivamente la mejora de los accesos. Así, con el paso de los años, solo se introdujeron pequeñas modificaciones en la ordenación del tráfico para intentar reducir retenciones, pero sin alterar la estructura básica del enlace.

Mientras tanto, el volumen de tráfico siguió creciendo. Parque Principado se consolidó como el punto con mayor número de visitas de Asturias, por encima de los diez millones anuales, elevando progresivamente la presión sobre un enlace diseñado para intensidades mucho menores.

Propuesta

En 2015, el Principado volvió a incorporar una posible solución dentro del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias. El documento incluía un vial específico de 1,3 kilómetros y una inversión estimada en 3,7 millones de euros para evitar que parte de los movimientos locales utilizasen la autopista "Y" entre Paredes y Lugones, con salida a Parque Principado. Aquella propuesta tampoco llegó a desarrollarse.

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De forma paralela, vecinos del entorno defendieron durante años la necesidad de construir un tercer carril entre el entronque de la "Y" y el enlace de Granda, una actuación que, según la documentación aportada por el vecindario, ya había sido autorizada por Demarcación de Carreteras en 2001.