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El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones

El evento está organizado por la Asociación Cultural y Musical de Vega de Poja

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos; junto al presidenta y vicepresidenta del Coro de Samartino, Rubén Blanco y Begoña Cuevas.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos; junto al presidenta y vicepresidenta del Coro de Samartino, Rubén Blanco y Begoña Cuevas. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

El Encuentro Nacional de Coros en Siero, Memorial Dolores Ordiales, alcanza este año su vigésimo primera edición. Se trata de un evento consolidado, con las mejores agrupaciones de la música coral y se celebrará este sábado en la Pola. Enmarcado también en la programación de "Encuentros en primavera", contará con la participación de cuatro agrupaciones.

La cita será a las 19.00 horas, en el auditorio poleso, con entrada gratuita hasta completar aforo. El evento está organizado por la Asociación Cultural y Musical de Vega de Poja, que hace de anfitriona.

Las otras formaciones que interpretarán piezas serán el Coro Vetusta, de Oviedo; el Villa de Boal, de Boal, y la Coral Fuente Buena, de Vargas, en Cantabria.

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El evento musical fue presentado por Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local. Estuvo acompañada de Rubén Blanco, presidente del Coro de Samartino de Vega Poja, y Begoña Cuevas, vicepresidenta de esta misma agrupación.

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