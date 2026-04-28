Guinea y la Pola, unidas por una granja de conejos: el singular proyecto de cooperación desarrollado en el IES Río Nora

Comenzó siendo un proyecto educativo y ha acabado convirtiéndose en un vínculo que trasciende las aulas y los kilómetros. Alumnos del IES Río Nora, en Pola de Siero, y del colegio San Alberto Hurtado, en Souhoulé (Guinea Conakry), han tejido durante este curso una relación de cooperación y aprendizaje compartido que este martes tuvo su culminación con un encuentro con representantes del centro africano a los que entregaron un dinero muy especial.

El proyecto, desarrollado dentro del programa Jóvenes Emprendedores Sociales (JES), permitió recaudar cerca de 1.500 euros para poner en marcha un huerto escolar y una granja de conejos en el centro escolar guineano, iniciativas ambas destinadas a mejorar las condiciones de vida de su comunidad educativa.

Detrás de esa ayuda hay meses de trabajo de un grupo de estudiantes de 3.º de ESO del instituto sierense, coordinados por dos profesoras con el apoyo de Ingeniería sin Fronteras Asturias y Valnalón. Concursos solidarios, un mercadillo, una maratón y una venta de crepes fueron algunas de las actividades con las que reunieron los fondos que harán mejor la vida de muchos jóvenes de su edad.

Estaciones fotovoltaicas

El proyecto fue más allá de la recaudación, porque el alumnado de 1.º de Bachillerato de Tecnología también se sumó a esta aventura diseñando pequeñas estaciones fotovoltaicas para facilitar el acceso a la energía, acompañadas de instrucciones en francés para su uso.

En el acto de entrega del dinero y las estaciones participó el director del colegio San Alberto Hurtado, Etienne Mborong, que agradeció una colaboración que ha unido a dos comunidades escolares muy distintas pero conectadas ahora por una experiencia común.

Un proyecto en el que "aprender economía de forma práctica y solidaria, en el que desarrollar su capacidad de comunicación en francés y en el que ser más conscientes de la realidad social de nuestro planeta y de sus diferencias", destaca el equipo docente del IES Río Nora.

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Porque si algo deja la experiencia entre los alumnos es la sensación de que entre los jóvenes de la Pola y los de Guinea se ha creado un lazo difícil de romper, capaz además de abrir caminos de futuro.