Pola de Siero acogerá el 1 de octubre la ceremonia de entrega del XVII premio Familia Empresaria Asturiana: abierto el plazo de presentación de candidaturas

El auditorio de la Pola acogerá el próximo 1 de octubre el acto de entrega del XVII Premio Familia Empresaria Asturiana, un galardón promovido por la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS), que este martes abrió la convocatoria para la recepción de candidaturas. La distinción reconoce "la trayectoria empresarial, la responsabilidad social corporativa y el esfuerzo por la continuidad de una familia empresaria asturiana".

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto durante dos meses, hasta el 28 de junio. Días después, el jurado emitirá su fallo y hará pública la identidad de la empresa premiada. En la anterior edición, el reconocimiento recayó en Grupo Lacera.

La nueva convocatoria fue presentada en Palacio Marqués de Santa Cruz, con la presencia del alcalde, Ángel García ("Cepi"); el presidente de AEFAS, Íñigo Cabal; la directora del segmento de empresas de Banco Sabadell, Noelia Menéndez, y el director de Aon en Asturias, Francisco Javier Rodríguez.

“En Siero tenemos compañías familiares muy importantes”, destacó el regidor, que recordó que el concejo cuenta con casi 4.000 empresas y más de 25.000 afiliados a la Seguridad Social. “Estamos muy agradecidos a las empresas en un municipio donde aumentan de forma importante los ingresos, así como el número de vecinos. Todo eso va ligado a muchas cosas, pero especialmente a que aquí hay trabajo”, subrayó el alcalde sierense, que también agradeció a AEFAS la elección de La Pola como sede de la ceremonia.

Por su parte, Íñigo Cabal puso en valor a Siero como “un concejo dinámico, competitivo y en el que las empresas nos sentimos muy bien acogidas”. También incidió en el contexto económico actual y señaló que “en estos tiempos complejos, geopolíticamente convulsos, es necesario adaptarse”, resumiendo en tres claves la fórmula de éxito empresarial: “buena gobernanza, planificación a largo plazo y participación de varias generaciones”.

AEFAS, que agrupa a 80 grupos familiares, 240 empresas y 40.000 empleos, busca con este galardón “reconocer el valor, el esfuerzo y la constancia”, con el objetivo, según Cabal, de “mirar al futuro con optimismo, no caer en el desánimo y crecerse ante la adversidad”.

Noelia Menéndez definió Siero como “tierra de negociantes y emprendedores”. También destacó este reconocimiento como “una reafirmación del emprendimiento” y añadió que “las dieciséis empresas ya premiadas permiten hacerse una idea del potencial empresarial de Asturias: todas son muy competitivas en su sector y algunas incluso ejercen liderazgo internacional”.

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Por último, Francisco Javier Rodríguez señaló que uno de los principales retos de las empresas pasa por la planificación: “Estamos en un momento de mucha vitalidad; no tiene nada que ver un día con el anterior. La información, el conocimiento del mercado y la capacidad de tomar decisiones que afectan al futuro son fundamentales”.