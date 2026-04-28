Los socios del colectivo vecinal La Seronda de Valdesoto acuerdan su disolución tras dimitir la junta directiva

Los integrantes de la Asociación Vecinal La Seronda de Valdesoto acordaron la disolución del colectivo, en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado jueves en el Centro Polivalente de Valdesoto. Tras presentar su dimisión la directiva se votó a continuación si había alguna candidatura alternativa para renovar cargos o por el contrario se procedía a la disolución, que fue lo que se eligió por mayoría.

La entidad, fundada en 2015, queda en manos ahora de una junta gestora disolutoria, que será la que ponga fin a esta aventura que, como destacó la actual presidenta, Susana Fernández, “cuando asumimos esta responsabilidad lo hicimos con ilusión y con ganas de trabajar por Valdesoto y reactivar una asociación que llevaba tiempo sin actividad”.

La directiva actual la integran Silvia Picazo, Alberto Fernández, Victoria López y Pergentino Rodríguez. Explicaron que el motivo que les llevó a dimitir fue que “no asumimos esta responsabilidad para vivir enfrentamientos ni situaciones que traspasan lo que debe ser el ámbito de una asociación vecinal, por lo que consideramos que no es viable continuar en estas condiciones, y tomamos esta decisión con responsabilidad y coherencia”.

"Apoyo de iniciativas vecinales y traslado de necesidades a las administraciones"

Destacaron, durante el comunicado para presentar su renuncia, que desde que asumieron la directiva de la asociación “hemos colaborado en actividades del pueblo, apoyando iniciativas vecinales y trasladado necesidades a las administraciones, siempre de manera desinteresada y con la única intención de aportar algo positivo”.

Esta disolución de un colectivo vecinal es el segundo que se produce en Valdesoto en el periodo más reciente, tras el del barrio de Castiello. Aún queda activos los colectivos de Bendición y Negales. El de La Seronda, con cerca de 130 socios, tenía como fin aglutinar a toda la parroquia.

“Deseamos sinceramente que el futuro de Valdesoto pase por un ambiente de respeto, colaboración y unión, que es lo que nuestro pueblo merece”, enfatizaron la directiva saliente.