Los abuelos de Lieres, maestros por un día en el colegio Xentiquina
Mayores y pequeños compartieron una mañana de aprendizaje mutuo y ejercicio físico
Fueron alumnos un día y este miércoles ejercieron como maestros. Abuelos y mayores de Lieres tomaron parte este miércoles en el colegio público Xentiquina de una jornada intergeneracional con motivo del Día de la Educación Física en la Calle, en colaboración con el centro de salud local. Una experiencia par compartir recuerdos, experiencias y ejercicio físico en una mañana de convivencia y aprendizaje mutuo.
La jornada comenzó con un encuentro en el que los mayores explicaron a los niños y niñas cómo era la escuela en su época. Les mostraron materiales históricos como las populares enciclopedias Álvarez y los antiguos pizarrines en los que se escribía antes de la generalización de los cuadernos y tablets actuales, despertando gran curiosidad entre el alumnado.
Entrevistas
A través de entrevistas y conversaciones, los escolares pudieron conocer de primera mano cómo eran las aulas, las normas, los juegos y la vida escolar de otras generaciones.
Posteriormente, mayores y pequeños compartieron actividades en el patio del colegio, desarrollando propuestas de gerontogimnasia y juegos cooperativos que convirtieron el centro en un espacio de encuentro entre generaciones. El colegio Xentiquina destaca el éxito de una iniciativa que fomenta el envejecimiento activo, pone en valor la memoria de las personas mayores y fortalece los lazos entre escuela y comunidad.
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