Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mujeres gitanas de Granda (Siero) impulsan “Jucal textil”, un proyecto de emprendimiento e inserción laboral

"La iniciativa se enmarca en los planes de empleo de inclusión social para mejorar la autoestima y el cuidado", destacan desde el Ayuntamiento, que ha cofinanciado la actividad

Presentación del proyecto &quot;Jucal textil&quot; en el Colegio Público de Granda

Presentación del proyecto "Jucal textil" en el Colegio Público de Granda / A. S.

P. A.

Granda (Siero)

Un proyecto de emprendimiento e inserción laboral, a través de la creatividad, para elaborar bolsos, monederos o accesorios para bebés. La marca “Jucal textil”, que ha sido presentado este miércoles, busca que mujeres gitanas de la Sierra de Granda, en Siero, tengan su espacio para desarrollo habilidades textiles y de confección del taller.

Con el apoyo de la asociación Nómades, y del Ayuntamiento, que ha cofinanciado la actividad a través de sus planes de inclusión social, la marca “Jucal textil” se presenta como una oportunidad laboral para seis mujeres gitanas.

“Me gustaría felicitar por el trabajo que están haciendo estas mujeres, enmarcado en los planes de empleo de inclusión social para mejorar la autoestima y el cuidado, aparte del desarrollo de habilidades de textiles y de confección del taller”, destacó María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa parte de la Asociación de mujeres Jucal de las Calís, que con esta línea de actuación trabajará en la comercialización de productos, servicios y actividades del ámbito textil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano
  2. Parque Principado cumple 25 años: así se construyó el gigante de Siero, templo del ocio comercial y lugar más visitado de Asturias
  3. José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
  4. Niños y abuelos se dan la mano en Valdesoto: 'Es fundamental que la experiencia y los saberes se transmitan
  5. El PP alerta de la pérdida de valor de muchas fincas en Siero: 'Terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero
  6. Siero, paraíso de los Clicks: la Pola alberga una nueva edición de la feria dedicada a los muñecos de Playmobil, con 32 puestos de venta y miles de personajes
  7. Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero
  8. El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola

Mujeres gitanas de Granda (Siero) impulsan “Jucal textil”, un proyecto de emprendimiento e inserción laboral

Los abuelos de Lieres, maestros por un día en el colegio Xentiquina

Los abuelos de Lieres, maestros por un día en el colegio Xentiquina

Siero se suma a la Selmana de les Lletres con música, folclore y un acto conmemorativo en el auditorio

Siero se suma a la Selmana de les Lletres con música, folclore y un acto conmemorativo en el auditorio

Siero tiene en marcha cinco proyectos de saneamiento y ya prepara más para desarrollar entre 2027 y 2028

Siero destina 71.257 euros a mejoras en centros educativos: cubiertas, fachadas y hasta cambios en la red de saneamiento

Siero destina 71.257 euros a mejoras en centros educativos: cubiertas, fachadas y hasta cambios en la red de saneamiento

El colegio Xentiquina de Lieres crece y necesita espacio: "No tenemos dónde meter a los niños", clama la directora

El colegio Xentiquina de Lieres crece y necesita espacio: "No tenemos dónde meter a los niños", clama la directora

Los socios del colectivo vecinal La Seronda de Valdesoto acuerdan su disolución tras dimitir la junta directiva

El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones

El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones
Tracking Pixel Contents