Mujeres gitanas de Granda (Siero) impulsan “Jucal textil”, un proyecto de emprendimiento e inserción laboral
"La iniciativa se enmarca en los planes de empleo de inclusión social para mejorar la autoestima y el cuidado", destacan desde el Ayuntamiento, que ha cofinanciado la actividad
P. A.
Un proyecto de emprendimiento e inserción laboral, a través de la creatividad, para elaborar bolsos, monederos o accesorios para bebés. La marca “Jucal textil”, que ha sido presentado este miércoles, busca que mujeres gitanas de la Sierra de Granda, en Siero, tengan su espacio para desarrollo habilidades textiles y de confección del taller.
Con el apoyo de la asociación Nómades, y del Ayuntamiento, que ha cofinanciado la actividad a través de sus planes de inclusión social, la marca “Jucal textil” se presenta como una oportunidad laboral para seis mujeres gitanas.
“Me gustaría felicitar por el trabajo que están haciendo estas mujeres, enmarcado en los planes de empleo de inclusión social para mejorar la autoestima y el cuidado, aparte del desarrollo de habilidades de textiles y de confección del taller”, destacó María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas.
Esta iniciativa parte de la Asociación de mujeres Jucal de las Calís, que con esta línea de actuación trabajará en la comercialización de productos, servicios y actividades del ámbito textil.
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