Siero destina 71.257 euros a mejoras en centros educativos: cubiertas, fachadas y hasta cambios en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Siero acaba de sacar a licitación seis actuaciones de conservación y reparación en cinco centros educativos públicos del concejo, con una inversión total de 71.257 euros. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 11 de mayo, según anunció este martes el alcalde, Ángel García “Cepi”. En concreto, las obras afectarán al Colegio Público La Fresneda, Colegio Público La Ería de Lugones, Escuela de Viella, Colegio Público Los Campones de El Berrón y al edificio de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto.

El objetivo es actuar sobre cubiertas, fachadas, redes de saneamiento y canalones para mantener los edificios en condiciones adecuadas de uso, seguridad y conservación. En el caso de La Fresneda pasa por reparación de canalones. En La Ería de Lugones hay una doble actuación, para reparar un tramo de la red de saneamiento, y la otra para canalones de la pista cubierta. En Viella las obras se situarán en torno a la reparación de la fachada. En El Berrón tocará rehabilitar la fachada, en la zona del soportal de la escuela infantil, que tiene humedades. Y en Areñes se afrontará una obra en la fachada y la cubierta.

Un presupuesto anual de 1,55 millones para centros educativos

Durante su comparecencia, el regidor recordó que desde 2015 el Ayuntamiento ha destinado 5.874.573 euros a mejoras en colegios y escuelas infantiles del concejo, incluida la construcción de la escuelina Los Polesinos.

García añadió que el presupuesto municipal de 2026 reserva cerca de 1,55 millones para fines como la inversión, el mantenimiento y otros gastos, donde se incluye la limpieza o suministros, para los 13 colegios y las 4 escuelinas de 0 a 3 años que hay en el concejo. “La partida más importante es la limpieza, con 877.000 euros, y luego están temas como la luz con 185.000 euros o el gas con 107.000”, destacó.

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“Tener colegios abiertos supone un gasto importante. Y ahí no están incluidos también el gasto de los conserjes, que están a jornada completa o media, y su salario corre a cuenta del Ayuntamiento. Es un esfuerzo importante en materia de educación”, detalló Cepi.