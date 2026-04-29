Siero tiene en marcha cinco proyectos de saneamiento y ya prepara más para desarrollar entre 2027 y 2028

El Ayuntamiento de Siero trabaja para poner marcha próximamente proyectos para dotar de saneamientos a los núcleos de población de Areñes, Traspando, El Berrón Oeste, Ferrera y Limanes. Se trata de actuaciones en proceso de licitación o próximas a salir a contratación, tal y como anunció este miércoles el alcalde, Ángel García ("Cepi"). Estas obras, que supondrán una inversión de 5,7 millones y están incluidas en el presupuesto municipal, forman parte del plan para completar la red de saneamiento en todo el concejo, lo que supondrá unos 40 millones para los próximos años, recordó el regidor.

García avanzó que ya está perfilando, junto a los técnicos municipales, los siguientes proyectos que se acometerán en los años 2027 y 2028. "Son procesos complejos, de forma que muchas veces se tarda más en lo que es la tramitación que en hacer el saneamiento en sí", subrayó "Cepi". "Los técnicos están decidiendo cuáles serán las próximas obras", añadió.

Renovación

El Alcalde, que visitó este miércoles unas obras para renovar dos kilómetros de la red de abastecimiento de agua en Corripos (Valdesoto), hizo hincapié en la necesidad de completar la red de saneamiento en el concejo. "Desde que accedimos en 2015 al gobierno, con los 5,7 millones de este año, estaremos próximos a los 30 millones de euros invertidos en saneamiento, que es el mayor gasto en la historia de Siero en infraestructuras", resaltó.

En Corripos, los trabajos que se están efectuando consisten en la renovación de más dos kilómetros de tubería, la mayor parte de fibrocemento y pequeño diámetro, que se encontraban en "mal estado y con averías de forma continua", apuntó el regidor, respecto a una inversión de 185.000 euros. Además, también recordó que recientemente se han invertido otros 200.000 euros en arreglar una de las carreteras de acceso a este barrio de la parroquia de Valdesoto.

Externalización

"Cepi" también se refirió al plan externalización por 30 años del servicio de agua en Siero, que ha causado un fuerte rechazo en el concejo, con más de 10.000 firmas de vecinos solicitando una consulta popular. "El proceso de externalización va bien. Está la consultora en el siguiente paso, sigue su cauce normal y continúa avanzando con normalidad", apuntó.

El plan municipal pasa por acometer con recursos propios los 40 millones de las obras para el saneamiento y por adjudicar la gestión del servicio de agua durante un periodo de hasta 30 años a una empresa, que también tendría que hacerse cargo de obras por valor de más de 25 millones, para renovar y ampliar las infraestructuras de abastecimiento del concejo.