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Siero se suma a la Selmana de les Lletres con música, folclore y un acto conmemorativo en el auditorio

El grupo "Llocántaru" presentará su nuevo disco, dedicado a la sidra, junto a los coros de Argüelles y Solvay

La presentación de las actividades.

La presentación de las actividades.

J. A. O.

Pola de Siero

La programación municipal de la Selmana de les Lletres Asturianes en La Pola se desarrollará del 6 al 10 de mayo con tres citas principales en torno a la cultura regional: un acto conmemorativo, un concierto del grupo Llocántaru y una jornada final de actuaciones folclóricas por distintas localidades del concejo.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles las actividades organizadas por el Ayuntamiento. La primera cita tendrá lugar el miércoles 6 de mayo, a las 19.00 horas, en el teatro auditorio de la Pola, con un acto conmemorativo coordinado junto a la Asociación de Vecinos de Bendición. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El jueves, también en el teatro auditorio, actuará el grupo "Llocántaru", que presentará a las 19.30 horas su álbum "Escanciando cantares". El trabajo está concebido como un homenaje musical a la sidra, en alusión a su reciente reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En ese concierto participarán también el Coro de Argüelles y la Agrupación Musical Solvay. La entrada será igualmente libre, con acceso limitado al aforo disponible.

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La programación concluirá el domingo 10 con actuaciones simultáneas de cinco grupos folclóricos del concejo en distintas localidades, entre las 12.00 y las 14.00 horas. Durante esa jornada se repartirá, además, un marcapáginas conmemorativo entre el público asistente.

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