Valdesoto, tierra de Sidros y Comedies, contará con una actividad el 15 de junio dentro del Festival Internacional de la Máscara Ibérica
El certamen se celebra por primera vez fuera de Portugal y tendrá una parada en Siero para abordar las mascaradas y los festivales
P. A.
En Valdesoto, tierra de Los Sidros y Les Comedies, habrá una parada este mes de junio dentro de la primera vez que el Festival Internacional de la Máscara Ibérica sale de Portugal. Será Asturias la sede que acoja del 12 al 20 de junio varias actividades. Y en Siero habrá una parada, el 15 de junio.
Será con una mesa redonda sobre “Las mascaradas, el BIC y los festivales”, un tema además muy relacionado con la parroquia, donde se celebran Los Sidros y Comedies, recuperados en 2005, y que durante las dos últimas décadas, a través de los miembros de “El Cencerru”, aparecen en diferentes escenarios, siempre para dar un toque ácido y satírico a la actualidad asturiana.
En 2020 además Los Sidros y Comedies fueron declarados BIC (Bien de Interés Cultural) por parte del gobierno regional.
En la presentación de la programación, que tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Asturias, estuvo presente Pergentino Martínez, concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua del Ayuntamiento de Siero. Es integrante del colectivo y autor de algunos de los textos de las representaciones. También le acompañó Pablo Canal, otro de los integrantes y además fundador.
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