Cadasa licita de nuevo en 38,5 millones el proyecto de duplicación de la conducción principal de Siero adaptado a las exigencias de Hacienda

El Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa) ha sacado de nuevo a licitación por 38.560.630 euros las obras de desdoblamiento de la conducción principal de agua entre Lieres y Espiniella, en Siero, una de las actuaciones previstas para reforzar la red de abastecimiento del centro de Asturias en uno de sus puntos más críticos. Esta actuación ya había salido a contratación en noviembre de 2025, pero se vio paralizada por la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, de estimar el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción contra los pliegos elaborados por el consorcio.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el contrato ya había quedado suspendido cautelarmente en enero, después de la impugnación de la patronal constructora. El tribunal resolvió a continuación entrar el fondo del asunto y concluyó que la exigencia técnica fijada por Cadasa para concurrir al concurso no se ajustaba a la naturaleza real de la obra. La controversia se centraba en la clasificación empresarial recogida en el pliego. El consorcio exigía a las empresas la categoría E-1, correspondiente a abastecimientos y saneamientos, mientras que el recurso defendía que la actuación debía encuadrarse en el subgrupo E-6, reservado a conducciones con tubería de presión de gran diámetro.

Según fuentes de Cadasa, la nueva licitación incorpora los ajustes en los requisitos técnicos de participación para exigir experiencia acreditada en conducciones de agua a presión de gran diámetro, en línea con las exigencias fijadas para este tipo de infraestructuras.

El proyecto prevé la ejecución de más de 13 kilómetros de una nueva conducción de gran diámetro que discurrirá en paralelo a la actual, configurando un doble eje de transporte de agua en uno de los tramos principales del sistema. La actuación permitirá incrementar la capacidad de transporte hasta alcanzar los 4.500 litros por segundo y facilitará una explotación más flexible de la red, al posibilitar derivaciones, trabajos de mantenimiento programado y respuesta ante incidencias sin afectar al suministro.

La nueva conducción se conectará con los principales nodos del sistema de abastecimiento, reforzando un corredor que da servicio tanto al área central como a la franja costera de Asturias. Según recoge la documentación del consorcio, disponer de una conducción paralela reducirá la vulnerabilidad del sistema ante averías o episodios de alta demanda, al permitir mantener el transporte de agua por una vía alternativa.

La obra presenta una elevada complejidad técnica por las dimensiones de la tubería y por un trazado que atraviesa distintos entornos, lo que obliga a adaptar las soluciones constructivas en función de cada tramo.

Además del aumento de capacidad, Cadasa señala que la actuación "permitirá una distribución más equilibrada del recurso, reducirá pérdidas y facilitará una gestión energética más eficiente de la red".

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Esta intervención forma parte del Plan de Inversiones 2022-2032 del consorcio, dotado con cerca de 170 millones de euros para consolidar el sistema regional de abastecimiento y ampliar su capacidad de respuesta En 2025, Cadasa suministró 58 millones de metros cúbicos de agua a los concejos consorciados y a la industria del centro de Asturias, de los que 39,17 millones se destinaron al abastecimiento municipal. El sistema cuenta actualmente con tres estaciones potabilizadoras y una red de 245 kilómetros de conducciones