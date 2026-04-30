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El Pleno aprueba la concesión de la Medalla de Oro de Siero al fundador del Grupo Roxu

Podemos e IU se desmarcan del reconocimiento a José Manuel García

José Manuel García

José Manuel García / PAULA TAMARGO

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

La Corporación de Siero aprobó este jueves la concesión de la Medalla de Oro del concejo a José Manuel García, fundador del Grupo Roxu. Se trata de una propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), asumida por el alcalde, Ángel García, que se comprometió a llevar la iniciativa ante el Pleno.

La distinción salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP, Vox y la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Podemos, que había apoyado la iniciativa en comisión, optó por la abstención, aludiendo a una reciente sentencia por un accidente laboral en la empresa. La edil de Izquierda Unida (IU), Tere Álvarez, se ausentó del Pleno en ese punto para no participar en el debate y la votación por el mismo motivo.

Conocida popularmente como grúas El Roxu, José Manuel García fundó la empresa en 1979. Aunque tiene su sede principal en Siero, cuenta con instalaciones en Avilés, Gijón y Navia, además de delegaciones en León y Soria. El grupo dispone también de una sucursal para Centro América, ubicada en Costa Rica, con dos sedes: una en el norte y otra en el sur del país. Según destaca la información de su web, ha desarrollado proyectos en Uruguay, Chile, Ucrania, Polonia, Alemania o Francia, entre otros países.

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La empresa tiene uno de los centros formativos más importantes en disponibilidad de maquinaria de España, la Escuela Europea de Maquinaria El Roxu, donde cada año se forman más de 20.000 profesionales.

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