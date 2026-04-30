El Pleno aprueba la concesión de la Medalla de Oro de Siero al fundador del Grupo Roxu
Podemos e IU se desmarcan del reconocimiento a José Manuel García
La Corporación de Siero aprobó este jueves la concesión de la Medalla de Oro del concejo a José Manuel García, fundador del Grupo Roxu. Se trata de una propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), asumida por el alcalde, Ángel García, que se comprometió a llevar la iniciativa ante el Pleno.
La distinción salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP, Vox y la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Podemos, que había apoyado la iniciativa en comisión, optó por la abstención, aludiendo a una reciente sentencia por un accidente laboral en la empresa. La edil de Izquierda Unida (IU), Tere Álvarez, se ausentó del Pleno en ese punto para no participar en el debate y la votación por el mismo motivo.
Conocida popularmente como grúas El Roxu, José Manuel García fundó la empresa en 1979. Aunque tiene su sede principal en Siero, cuenta con instalaciones en Avilés, Gijón y Navia, además de delegaciones en León y Soria. El grupo dispone también de una sucursal para Centro América, ubicada en Costa Rica, con dos sedes: una en el norte y otra en el sur del país. Según destaca la información de su web, ha desarrollado proyectos en Uruguay, Chile, Ucrania, Polonia, Alemania o Francia, entre otros países.
La empresa tiene uno de los centros formativos más importantes en disponibilidad de maquinaria de España, la Escuela Europea de Maquinaria El Roxu, donde cada año se forman más de 20.000 profesionales.
- Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- Niños y abuelos se dan la mano en Valdesoto: 'Es fundamental que la experiencia y los saberes se transmitan
- El PP alerta de la pérdida de valor de muchas fincas en Siero: 'Terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero
- Siero, paraíso de los Clicks: la Pola alberga una nueva edición de la feria dedicada a los muñecos de Playmobil, con 32 puestos de venta y miles de personajes
- El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola
- El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones
- La historia de los más veteranos en la 'pequeña ciudad de Parque Principado: 'Somos una gran familia