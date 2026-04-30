El Pleno da luz verde al convenio con el Adif para la erradicación de una docena de pasos a nivel en el concejo
La Corporación también aprobó en la sesión ordinaria del mes la integración de las escuelinas en la red autonómica
El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó este jueves un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para avanzar en la supresión y reclasificación de pasos a nivel del concejo y otro con el Gobierno del Principado para incorporar las escuelas infantiles de El Carmín (La Pola) y La Manzana (Lugones) a la red autonómica de escuelinas.
El acuerdo con el Adif recoge la supresión de doce pasos a nivel y la reclasificación de otros dos, de los 18 existentes en Siero. La actuación moviliza una inversión de 12 millones de euros e incluye, además, y como compensación por la desaparición del paso de El Bayu, la ejecución de mejoras en el vial de entrada a La Pola, obras que asumirá el administrador y que deberán contar con supervisión municipal. El expediente salió adelante con diecisiete votos favorables —PSOE, Vox, Plataforma Vecinal de La Fresneda e IU— y las abstenciones de PP y Podemos.
El alcalde, Ángel García González, agradeció al Adif una inversión que calificó de "importante" para el concejo.
El convenio con el Principado permitirá que las escuelas La Manzana y El Carmín se integren en la red autonómica de escuelinas a partir del 1 de junio. Son los dos últimos centros de este nivel que permanecían bajo gestión municipal. La propuesta obtuvo veintidós votos a favor —PSOE, PP, Plataforma de La Fresneda e IU—, dos en contra de los ediles de Vox y una abstención de Podemos.
Según explicó el regidor, el Ayuntamiento seguirá asumiendo conservación, mantenimiento, limpieza y suministros, aunque dejará de gestionar directamente ambos equipamientos educativos. García agradeció al Gobierno regional que asuma una competencia que, recordó, corresponde a la administración autonómica.
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