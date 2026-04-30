El Pleno da luz verde al convenio con el Adif para la erradicación de una docena de pasos a nivel en el concejo

El Pleno del Ayuntamiento de Siero aprobó este jueves un convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para avanzar en la supresión y reclasificación de pasos a nivel del concejo y otro con el Gobierno del Principado para incorporar las escuelas infantiles de El Carmín (La Pola) y La Manzana (Lugones) a la red autonómica de escuelinas.

El acuerdo con el Adif recoge la supresión de doce pasos a nivel y la reclasificación de otros dos, de los 18 existentes en Siero. La actuación moviliza una inversión de 12 millones de euros e incluye, además, y como compensación por la desaparición del paso de El Bayu, la ejecución de mejoras en el vial de entrada a La Pola, obras que asumirá el administrador y que deberán contar con supervisión municipal. El expediente salió adelante con diecisiete votos favorables —PSOE, Vox, Plataforma Vecinal de La Fresneda e IU— y las abstenciones de PP y Podemos.

El alcalde, Ángel García González, agradeció al Adif una inversión que calificó de "importante" para el concejo.

El convenio con el Principado permitirá que las escuelas La Manzana y El Carmín se integren en la red autonómica de escuelinas a partir del 1 de junio. Son los dos últimos centros de este nivel que permanecían bajo gestión municipal. La propuesta obtuvo veintidós votos a favor —PSOE, PP, Plataforma de La Fresneda e IU—, dos en contra de los ediles de Vox y una abstención de Podemos.

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Según explicó el regidor, el Ayuntamiento seguirá asumiendo conservación, mantenimiento, limpieza y suministros, aunque dejará de gestionar directamente ambos equipamientos educativos. García agradeció al Gobierno regional que asuma una competencia que, recordó, corresponde a la administración autonómica.