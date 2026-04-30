Siero ampliará el horario de los centros de estudio municipales durante los meses de mayo y junio por los exámenes finales

El Ayuntamiento de Siero ampliará la apertura de los centros de estudio durante los meses de mayo y junio, como refuerzo para los alumnos en el último periodo escolar y de cara a los exámenes finales. Los nuevos horarios se aplicarán desde este sábado 2 de mayo y se mantendrán hasta el 28 de junio.

La novedad principal es que estos equipamientos estarán operativos de lunes a viernes hasta las doce de la noche. La apertura, por tanto, en los centros de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón será por semana de 09.00 a 24.00 horas. Además, también se podrán usar los sábados y domingos, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

El único día que permanecerán cerrados durante estos dos meses será el 22 de mayo, con motivo de la festividad de Santa Rita.

Una vez finalizado este periodo de exámenes, los centros recuperarán su horario habitual durante el resto del año, que es de lunes a viernes, de 09.00 a 22.00 horas. Los sábados y domingos permanecerán cerrados.

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La concejala de Educación, Eva Iglesias, deseó "mucho éxito a todos los estudiantes en este último tramo del curso académico". Además, subrayó que este refuerzo de los horarios responde al compromiso del Ayuntamiento de Siero con los estudiantes del concejo para "facilitar espacios adecuados para que puedan preparar sus exámenes en las mejores condiciones".