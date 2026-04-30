Siero ampliará el horario de los centros de estudio municipales durante los meses de mayo y junio por los exámenes finales
“Deseo mucho éxito a todos los estudiantes en este último tramo del curso académico”, destaca la concejala de Educación, Eva Iglesias
El Ayuntamiento de Siero ampliará la apertura de los centros de estudio durante los meses de mayo y junio, como refuerzo para los alumnos en el último periodo escolar y de cara a los exámenes finales. Los nuevos horarios se aplicarán desde este sábado 2 de mayo y se mantendrán hasta el 28 de junio.
La novedad principal es que estos equipamientos estarán operativos de lunes a viernes hasta las doce de la noche. La apertura, por tanto, en los centros de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón será por semana de 09.00 a 24.00 horas. Además, también se podrán usar los sábados y domingos, en horario de 10.00 a 20.00 horas.
El único día que permanecerán cerrados durante estos dos meses será el 22 de mayo, con motivo de la festividad de Santa Rita.
Una vez finalizado este periodo de exámenes, los centros recuperarán su horario habitual durante el resto del año, que es de lunes a viernes, de 09.00 a 22.00 horas. Los sábados y domingos permanecerán cerrados.
La concejala de Educación, Eva Iglesias, deseó "mucho éxito a todos los estudiantes en este último tramo del curso académico". Además, subrayó que este refuerzo de los horarios responde al compromiso del Ayuntamiento de Siero con los estudiantes del concejo para "facilitar espacios adecuados para que puedan preparar sus exámenes en las mejores condiciones".
- Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- Niños y abuelos se dan la mano en Valdesoto: 'Es fundamental que la experiencia y los saberes se transmitan
- El PP alerta de la pérdida de valor de muchas fincas en Siero: 'Terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero
- Siero, paraíso de los Clicks: la Pola alberga una nueva edición de la feria dedicada a los muñecos de Playmobil, con 32 puestos de venta y miles de personajes
- El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola
- El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones
- La historia de los más veteranos en la 'pequeña ciudad de Parque Principado: 'Somos una gran familia