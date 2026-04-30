Siero prevé extender a La Barganiza la red de suministro de agua de La Belga para hacer frente a su crecimiento

Los núcleos rurales de La Belga y Ordoño y los asentamientos industriales de esa zona del occidente del concejo de Siero presentan graves problemas de suministro de agua, algo que podría incrementarse con la proyectada instalación de la ciudad deportiva del Real Oviedo y otros desarrollos residenciales. En tal tesitura, el gobierno municipal acaba de sacar a licitación un proyecto de 1,4 millones de euros para dotar de nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua a ese entorno.

La solución prevista parte de la toma de agua en las instalaciones municipales de La Fresneda, junto a los depósitos de la urbanización y la carretera AS-381, donde Cadasa abastece al Ayuntamiento. El proyecto plantea construir un nuevo depósito regulador con capacidad suficiente y situado en una cota que garantice la presión adecuada, además de servir como posible refuerzo para la zona norte de La Fresneda.

La ubicación elegida para ese nuevo depósito es Cantu Negru, una pequeña altiplanicie situada entre La Belga, La Fresneda y Ordoño. Desde allí se proyecta una nueva conducción que transportará el agua desde el punto de conexión hasta el depósito, aprovechando caminos y pistas existentes para reducir las afecciones sobre fincas privadas.

Los técnicos prevén que esa conducción pueda extenderse en el futuro hacia el norte, hasta La Barganiza, otra zona que presenta problemas actuales de suministro y que mantiene importantes expectativas de crecimiento urbanístico ligadas al campo de golf. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el Colegio Peñamayor, que se ubica en ese ámbito, está recibiendo el abastecimiento de agua a través de la red de Llanera.

Por todo ello, los técnicos consideran necesario dejar prevista la posibilidad de garantizar en el futuro el suministro a La Barganiza, aunque para ello será necesario construir allí otro depósito regulador situado a una cota suficiente, dado que esa zona se encuentra entre los 260 y 280 metros de altitud.

El proyecto que ahora sale a licitación permitirá resolver la situación del núcleo rural de Ordoño mediante una nueva red que permita conectar con el colector general de Pruvia, en Llanera, ramal gestionado por Cadasa que discurre siguiendo el arroyo Forcón. Será necesaria una estación de bombeo de aguas residuales en la parte más baja de Ordoño. Desde ese punto, serán impulsadas hasta el acceso a Cantu Negru, donde la conducción discurrirá en paralelo a la tubería de abastecimiento por el camino de Pruvia.

El origen administrativo de este proyecto se remonta al 5 de junio de 2025, cuando el Ayuntamiento anunció la contratación de la asistencia técnica. Posteriormente, el 10 de julio de ese mismo año, la empresa Hipsitec resultó adjudicataria de los trabajos.

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El objeto final del proyecto, según la documentación técnica, es llevar a cabo las obras necesarias para dotar de saneamiento a Ordoño mediante su conexión con el colector general de Pruvia y diseñar un nuevo depósito de agua potable que garantice el suministro a esa localidad, La Belga y La Fresneda mediante la conexión con la conducción de Cadasa.