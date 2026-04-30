Las viviendas para alquiler a menores de 35 años de Lugones afrontan la recta final de obras: así se ve ya el edificio de Les Bellotines
El proyecto se culminará antes de que finalice el mes de junio de este año, según los plazos que debe cumplir la iniciativa
Recta final de las obras de las 44 viviendas que el Principado ha levantado en Lugones, sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento, y que se destinarán a alquileres económicos preferiblemente para menores de 35 años. El edificio ya tiene las fachadas y elementos de ventanales muy avanzados, si bien restan aún trabajos de remate en el interior de los inmuebles, así como en el exterior, donde están las casetas y otros materiales de obra puesto que quedan algunas semanas para finalizar el proyecto.
Según la previsión anunciada en el momento de inicio de obras, el edificio debía estar terminado en junio de 2026, con lo que va en plazo. Se trata de una actuación que supone una inversión de 5,4 millones de euros, de los que 1,9 son fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) gestionados por el Gobierno del Principado.
Los 3,5 millones restantes los aporta el "superficiario", en este caso Avintia Inmobiliaria, al tratarse de una colaboración público-privada mediante la concesión de derechos de superficie por 75 años.
Financiación
Tal y como explicó el Gobierno de Asturias en diciembre de 2024, coincidiendo con una visita a las obras del consejero Ovidio Zapico, ese superficiario se encarga de la construcción, promoción y mantenimiento de las viviendas, siempre supervisado y controlado por el Principado. Al contar con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, según se explicó también en ese momento.
La parcela sobre la que se ha levantado esta edificación, en la zona de Les Bellotines, la cedió el Ayuntamiento de Siero al Principado a finales de 2022.
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