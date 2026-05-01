El colectivo de jubilados de El Berrón homenajea a doce socios nacidos en 1937 y 1938: "Aportan ejemplo, cariño y sabiduría"

Idalina Blanco, natural de San Martín de Anes y afincada en El Berrón desde hace 66 años, afirmaba estar “un poco nerviosa, pero muy contenta”, instantes antes de la comida de hermandad en la que se le iba a rendir homenaje. Porque ella fue una de los doce socios distinguidos en la fiesta anual del Hogar del Pensionista de El Berrón, celebrada en el Restaurante La Campana (Pruvia). "Es un día guapo y de encuentro", coincidieron en señalar los socios del colectivo, que disfrutaron de comida, el acto de reconocimiento y un baile final en una jornada para el recuerdo.

Fueron cerca de 250 personas las que participaron en la comida de confraternización. Los galardonados en esta ocasión fueron los socios nacidos en los años 1937 y 1938. A la citada Idalina Blanco se le sumaron en el reconocimiento José Antonio González, Manuel Bustillo, María Olvido Fombona, José Hevia, Josefina Solares, Manuela Cabal, Daniel Díez, Fermín Lorda, José Manuel García, María Armida Suárez y Senén Arbesú.

"Me presta por la vida el homenaje", enfatizó José Hevia, natural de Celles, residente en la actualidad en Pola de Siero, y muy vinculado al Hogar de El Berrón. "Tiene muchas actividades y es un buen espacio para nosotros", destacó.

Al encuentro acudieron en representación municipal el alcalde, Ángel García (“Cepi") y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes. También estuvo la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo. "Es un merecido reconocimiento a los homenajeados", apuntó el regidor que también apuntó algunas de las inversiones municipales en El Berrón. "Poco a poco, entre todos, estamos siendo capaces de mejorar la localidad", afirmó.

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El presidente del Hogar del Jubilado, Santiago García, puso en valor durante el discurso que los socios galardonados "vivieron tiempos difíciles y han sabido levantarse antes las adversidades". También subrayó que "nos han enseñado el valor de la familia, la importancia del respeto y la fuerza de la constancia", para rematar apuntando que "siguen aportando cada día su ejemplo, cariño y sabiduría”.