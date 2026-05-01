Festejos de la Pola aprueba sus cuentas y seguirá sin actividad en manos de una junta gestora: "Nadie ha mostrado interés en cogerlo"

La Sociedad de Festejos de la Pola seguirá por el momento en manos de una junta gestora y sin actividad, ante la ausencia de candidatos o personas que hayan transmitido su interés por asumir la gestión del colectivo encargado de organizar las fiestas de la capital de Siero. Así lo transmitieron los integrantes de la junta gestora -que ya estaban en la última directiva- durante la asamblea general ordinaria de la noche del jueves en la que fueron aprobadas las cuentas anuales. “Nadie ha mostrado interés en cogerlo, no hemos recibido ninguna notificación ni hemos oído algún runrún de interesados”, comentaron.

“Con la financiación del Ayuntamiento, tal cual lo propone, es imposible. No nos lo planteamos”, destacó David Cimadevilla, integrante de la junta gestora, ante la pregunta de un socio de si se plantearían en algún momento retomar la labor como directiva de la sociedad, tras haber presentado su renuncia hace más de un año. “Con los siete que somos no es posible”, enfatizó Lucía Noval, la última presidenta y en la actualidad también en la gestora. Faustino Prieto y Sergio García fueron los otros dos integrantes de la junta gestora que atendieron a los socios.

En la asamblea general ordinaria, celebrada este jueves en la sala de cámara del Auditorio de Siero, se aprobaron unas cuentas que dejaron en 2025 un déficit de unos 3.500 euros, por los 9.000 euros de beneficios que se dieron en 2024. La sociedad pasó de tener unos ingresos de 129.000 euros a 3.620 euros, y unos gastos de 120.000 euros a 7.206 euros.

Todas esas reducciones vinieron marcadas por el cese de la actividad, al rechazar los socios hace un año la candidatura de César Díaz para asumir la presidencia. Ahora, con una junta gestora, la Sociedad de Festejo, ha dejado de organizar las fiestas de Comadres, Güevos Pintos y El Carmín. Las dos últimas fueron asumidas desde el año pasado por el Ayuntamiento de Siero. El alcalde, Ángel García "Cepi", indicó que, mientras no se solucione la situación en Festejos, seguirán desde el gobierno local organizando las fiestas.

Uso de las marcas

Respecto a esa situación, César Díaz preguntó a la junta gestora sobre la situación de las marcas, que como explicó Sergio García están renovadas hasta 2034 por la Sociedad de Festejos. “Nunca nos hemos negado a que el Ayuntamiento hiciese uso de la marca de Güevos Pintos o El Carmín. Faltaría más, siempre que lo utilicen con uso correcto, manteniendo las tradiciones y sea desde un ente público”, comentó Sergio García, antes de añadir: “Otra cosa sería que una marca o empresa privada, a través de un concurso público, lograse desde el Ayuntamiento la organización de las fiestas”.

En esa línea, Faustino Prieto puso como ejemplo que no se desvirtúe la esencia: “Que no se haga por ejemplo un festival tecno en el prau de El Carmín", señaló.

Los socios participantes en la asamblea también plantearon alguna medida para cuidar las marcas, en alusión a algún ejemplo como el de un pañuelo comercializado con los nombres de las fiestas y la figura de un pitufo. En esa línea se debatió la opción de requerir alguna compensación o advertir a quien a nivel privado haga uso de las fiestas de Siero para beneficio propio.

También propusieron los socios intentar realizar algun taller o propuesta, para no caer en la inactividad mientras se resuelve el futuro de una entidad con cerca de un millar de socios, patrimonio y con un estado económico saneado, con cerca de 3.600 euros de liquidez a fecha de 31 de diciembre del pasado año. Aún así también se acordó que la junta gestora estudie reducir gastos fijos, para sostener la situación actual, en la que calculan que para este 2026 los ingresos y los gastos serán parecidos, en torno a unos 3.000 euros.