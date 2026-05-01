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Histórico doblete de la Escuela de Fútbol Sala de Siero con el título regional del juvenil B y del cadete (y ahora aspiran a competir a nivel nacional)

"Estos logros refuerzan el presente y el futuro del club”, destaca Hugo Nava, presidente de la entidad

El juvenil B de la Escuela de Fútbol Sala de Siero celebra su título.

El juvenil B de la Escuela de Fútbol Sala de Siero celebra su título. / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Gran momento para el fútbol sala en Siero. El último fin de semana se proclamaron campeones de sus respectivas ligas, a nivel regional, el juvenil B y el cadete de la Escuela de Fútbol Sala de Siero. Un logro que ahora les puede abrir las puertas para competir a nivel nacional. “Este doblete histórico refuerza el presente y el futuro del club”, resalta Hugo Nava, presidente de la Escuela de Fútbol Sala de Siero.

En el caso del juvenil B el título llegó acompañado del mérito de acabar la liga invicto, “en una temporada impecable”, y tras vencer en la última jornada con una victoria contundente por 2-8 a su máximo rival, el Racing de Mieres. “Es un logro de enorme mérito para un filial que, además, nutre de jugadores a categorías superiores como División de Honor”, comenta Nava.

El título del cadete, de forma matemática, llego por su parte antes de finalizar la temporada. La victoria contundente ante el Mieresala, por 8-1, les sirve para “culminar una trayectoria prácticamente impecable”, enfatiza su presidente.

Primer título en la Liga federada cadete

En este caso tiene el campeonato su miga, porque es la primera liga federada cadete que se celebra en Asturias, sustituyendo a la anterior escolar, por lo que el nombre de la Escuela de Fútbol de Siero queda marcado ya para la historia como el primer campeón.

Celebración del conjunto cadete de la Escuela de Fútbol Sala de Siero.

Celebración del conjunto cadete de la Escuela de Fútbol Sala de Siero. / Lne

Ahora ambos equipos quedan ahora pendientes de la decisión de la federación para conocer formato, fechas y sede de los Campeonatos de España. El cadete podría convertirse en el primer equipo del club en competir a nivel nacional en su categoría, mientras que el Juvenil B también espera su oportunidad.

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El club valora “el esfuerzo organizativo y económico que supondría participar", aunque destaca también la importancia de ofrecer a los jugadores una experiencia única representando a Siero y Asturias. Desde la entidad se subraya además que “el objetivo sigue siendo formar a los jóvenes a través del deporte, ofreciéndoles oportunidades y experiencias que trascienden lo competitivo. Y cuando, además, llegan los resultados, el compromiso es aprovechar al máximo estas oportunidades”.

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