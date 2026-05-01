Nace "El sentir de Valdesoto", un nuevo espacio vecinal "con ganas de hacer pueblo"
El proyecto releva al reciente desaparecido colectivo La Seronda: "No somos una asociación, solo un grupo de vecinos con ganas de seguir colaborando de forma cercana, positiva y constructiva"
"Aportar, sumar, colaborar, hacer comunidad…con otra imagen y distinta gestión, pero siempre con muchas ganas. Valdesoto y sus vecinos lo valen". Así se presenta un nuevo espacio vecinal en la parroquia sierense. Bajo el nombre "El sentir de Valdesoto", este colectivo toma el relevo de la asociación “La Seronda”, que acordó por parte de sus socios en una asamblea la disolución hace poco más de una semana, tras la dimisión de su junta directiva por una serie de desavenencias con algunos de los socios.
Ahora, indican que continúan sus ganas de "aportar, sumar y dar visibilidad a todo lo bueno que ocurre en Valdesoto" a través de este nuevo movimiento, abrigado en “El sentir de Valdesoto”, que explican que tiene como objetivo "ser un espacio para compartir actividades, apoyar iniciativas, escuchar a los vecinos y ayudar a que nuestro pueblo siga teniendo vida, unión y movimiento".
Matizan, en su carta de presentación en sus perfiles en redes sociales, que en este momento no son una asociación,.Se definen como "un grupo de vecinos con ganas de seguir colaborando de forma cercana, positiva y constructiva".
"Poner en valor todo lo que se hace en Valdesoto"
Dentro de sus objetivos, explican que aspiran a ser "un puento de encuentro para todos, para informar, participar y poner en valor todo lo que se hace en Valdesoto, apoyando, difundiendo y estando cerca".
Concluyen lanzando un mensaje final, en el que aluden a la colaboración y buena sintonía: "Lo importante no es el nombre ni el número, sino las ganas de hacer pueblo".
- Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- Niños y abuelos se dan la mano en Valdesoto: 'Es fundamental que la experiencia y los saberes se transmitan
- El PP alerta de la pérdida de valor de muchas fincas en Siero: 'Terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero
- Siero, paraíso de los Clicks: la Pola alberga una nueva edición de la feria dedicada a los muñecos de Playmobil, con 32 puestos de venta y miles de personajes
- El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola
- El Encuentro Nacional de Coros de Siero se celebra este sábado en la Pola con la participación de cuatro agrupaciones
- La historia de los más veteranos en la 'pequeña ciudad de Parque Principado: 'Somos una gran familia