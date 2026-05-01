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Nace "El sentir de Valdesoto", un nuevo espacio vecinal "con ganas de hacer pueblo"

El proyecto releva al reciente desaparecido colectivo La Seronda: "No somos una asociación, solo un grupo de vecinos con ganas de seguir colaborando de forma cercana, positiva y constructiva"

Vista de Valdesoto.

Vista de Valdesoto. / El Sentir de Valdesoto

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Valdesoto (Siero)

"Aportar, sumar, colaborar, hacer comunidad…con otra imagen y distinta gestión, pero siempre con muchas ganas. Valdesoto y sus vecinos lo valen". Así se presenta un nuevo espacio vecinal en la parroquia sierense. Bajo el nombre "El sentir de Valdesoto", este colectivo toma el relevo de la asociación “La Seronda”, que acordó por parte de sus socios en una asamblea la disolución hace poco más de una semana, tras la dimisión de su junta directiva por una serie de desavenencias con algunos de los socios.

Ahora, indican que continúan sus ganas de "aportar, sumar y dar visibilidad a todo lo bueno que ocurre en Valdesoto" a través de este nuevo movimiento, abrigado en “El sentir de Valdesoto”, que explican que tiene como objetivo "ser un espacio para compartir actividades, apoyar iniciativas, escuchar a los vecinos y ayudar a que nuestro pueblo siga teniendo vida, unión y movimiento".

Imagen de los dos logos de las asociaciones.

Imagen de los dos logos de las asociaciones. / Lne

Matizan, en su carta de presentación en sus perfiles en redes sociales, que en este momento no son una asociación,.Se definen como "un grupo de vecinos con ganas de seguir colaborando de forma cercana, positiva y constructiva".

"Poner en valor todo lo que se hace en Valdesoto"

Dentro de sus objetivos, explican que aspiran a ser "un puento de encuentro para todos, para informar, participar y poner en valor todo lo que se hace en Valdesoto, apoyando, difundiendo y estando cerca".

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Concluyen lanzando un mensaje final, en el que aluden a la colaboración y buena sintonía: "Lo importante no es el nombre ni el número, sino las ganas de hacer pueblo".

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