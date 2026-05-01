La obra del paso a nivel de El Bayu incluye un plan de reurbanización del acceso a la Pola de 300.000 euros que financiará el Adif

El Pleno del Ayuntamiento de Siero dio este jueves luz verde al alcalde, el socialista Ángel García ("Cepi"), para que firme con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) el convenio que permitirá intervenir en catorce de los dieciocho pasos a nivel existentes en el concejo. Según precisó el regidor tras la sesión, el documento establece la supresión de doce cruces y la reclasificación de otros dos para un uso agrícola, dentro de una actuación valorada en doce millones de euros que será financiada por el organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

El Ayuntamiento, por su lado, queda obligado a poner a disposición los suelos necesarios, tramitar las expropiaciones, recepcionar las obras una vez terminadas y asumir después la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras.

Entre las intervenciones de mayor impacto figura la desaparición del paso a nivel de El Bayu, en la entrada a la Pola por la carretera de Valdesoto. Según detalló "Cepi", como compensación, el Adif invertirá unos 300.000 euros en los trabajos de reurbanización de la calle Maestros Martín Galache, a lo largo de 215 metros de acceso a la capital sierense. La actuación incluye un paso elevado peatonal, la ampliación del vial, una nueva acera, la renovación de la red de agua y saneamiento y mejoras de seguridad en el entorno ferroviario.

El Alcalde espera que, una vez que se haga efectiva la firma del convenio, pueda constituirse el grupo de trabajo previsto en el documento. Ese órgano estará integrado por dos representantes del Ayuntamiento y dos del Adif, teniendo como cometido principal coordinar la redacción de los proyectos constructivos de cada actuación concreta, ordenar el calendario y preparar las expropiaciones necesarias.

El visto bueno al convenio salió adelante con los votos del PSOE, Vox, Plataforma de La Fresneda e IU. El PP teme que el acuerdo sea "papel mojado" y optó por la abstención, al igual que Podemos .

La previsión es que los trabajos se vayan desarrollando entre los ejercicios de 2027 y 2029. Dentro del proyecto general se incluyen varias pasarelas elevadas y pasos alternativos destinados a mantener la permeabilidad entre ambos lados de las vías. Según las previsiones municipales, cada pasarela puede situarse entre 800.000 y 900.000 euros.

El Pleno también autorizó en la sesión de ayer un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional para la integración de las escuelinas La Manzana (Lugones) y El Carmín (la Pola) en la red autonómica. Ángel García precisó que esa medida se hará efectiva el 1 de junio,

García agradeció al Gobierno de Asturias que haya asumido las escuelinas, tal y como recoge la legislación y el propio convenio. "A los ayuntamientos nos libera de una carga de gestión muy importante en una materia que no era propia y para la que no teníamos competencia", señaló "Cepi", antes de explicar que desde el Consistorio "vamos a seguir colaborando, haciéndonos cargo de todo el coste de conservación, mantenimiento, suministros y limpieza, pero ya no tendremos que gestionar las escuelas como hemos estado haciendo".

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El expediente de la integración de las escuelinas salió adelante en el Pleno con veintidós votos a favor (PSOE, PP, Plataforma de La Fresneda e IU), dos en contra (Vox) y la abstención de Podemos).