Los polígonos de Les Peñes y Nuevo Granda, en Siero, quedan unidos por un vial que potencia su desarrollo industrial
"Las áreas empresariales del concejo gozan de muy buena salud, hay una demanda alta y expectativas", destaca el Alcalde
Los polígonos industriales de Les Peñes y Nuevo Granda, en Siero, acaban de quedar unidos por un vial de 120 metros, desarrollado por iniciativa privada, que permitirá también la expansión y el crecimiento empresarial del entorno. De esta manera, en un área de unos 10.000 metros cuadrados se podrán levantar hasta una veintena de naves.
"Las áreas empresariales de Siero gozan de muy buena salud, hay una demanda alta y expectativas”, destacó Ángel García ("Cepi"), que visitó ese nuevo tramo del vial en compañía del promotor Jorge Tejón, encargado de la ejecución de las obras.
Con esta actuación, como recordó el regidor socialista, se cumple "una demanda de 20 años que había quedado pendiente de desarrollo". También enfatizó que se podrá aprovechar una nave de unos 1.800 metros cuadrados, que había quedado sin uso, porque tenía pendiente la urbanización de la zona para poder tener actividad.
Tejón, por su parte, que tiene ya otras dos naves en propiedad en Les Peñes, se refirió a la alta demanda que existe en el concejo para ocupar recintos de tamaño pequeño: "No hay casi ninguna sin uso", señaló. También explicó que ya se han presentado las solicitudes de licencia para construir cuatro naves en otras parcelas que había libres en uno de los márgenes del nuevo vial.
"Cepi" también hizo hincapié en “la importancia de la actividad económica que tenemos afortunadamente en Siero”, que a su juicio permite que “cuando hay demanda es posible que desarrollos urbanísticos como este que habían quedado parados desde hace 20 años salgan adelante”.
También agradeció el Alcalde que "la iniciativa privada haya hecho que este área industrial sea ahora mucho más atractivo", subrayando que desde el ámbito municipal no tenían competencia para haber efectuado la urbanización. "Aquí el Ayuntamiento no tiene nada que hacer más que ayudar al promotor en la tramitación urbanística y en el proyecto", indicó el regidor.
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