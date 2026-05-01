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Valdesoto escancia 18.840 culetes en una multitudinaria edición de su fiesta sidrera

La cita tiene lugar en la Casona de Leceñes y cuenta con la participación de diez llagares

Los ediles en la fiesta.

Los ediles en la fiesta.

J. A. O.

Valdesoto (Siero)

La XV edición de “Valdesoto con la Sidra” se celebra este viernes y sábado en La Casona de Leceñes con un total de 18.840 culetes a disposición del público. El escanciado corre a cargo de colaboradores y defensores de la técnica tradicional, en una cita que busca poner en valor esta práctica como elemento central de la cultura sidrera.

Participan diez llagares: Trabanco, Menéndez, Foncueva, Riestra, Furaco, Buznego, Muñiz, Cortina, Juanín y Alonso, junto a sidra casera elaborada por vecinos de la parroquia, uno de los elementos distintivos del evento.

La programación se completa con una oferta gastronómica organizada por los propios vecinos, que acompaña a la sidra durante las dos jornadas y refuerza el carácter popular de la convocatoria.

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A la inauguración asistieron la concejala de Festejos, Ana Nosti; la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña; el concejal de Deportes, Jesús Abad; el responsable de Hacienda, Raimundo Díaz, y el de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez.

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