Valdesoto escancia 18.840 culetes en una multitudinaria edición de su fiesta sidrera

La XV edición de “Valdesoto con la Sidra” se celebra este viernes y sábado en La Casona de Leceñes con un total de 18.840 culetes a disposición del público. El escanciado corre a cargo de colaboradores y defensores de la técnica tradicional, en una cita que busca poner en valor esta práctica como elemento central de la cultura sidrera.

Participan diez llagares: Trabanco, Menéndez, Foncueva, Riestra, Furaco, Buznego, Muñiz, Cortina, Juanín y Alonso, junto a sidra casera elaborada por vecinos de la parroquia, uno de los elementos distintivos del evento.

La programación se completa con una oferta gastronómica organizada por los propios vecinos, que acompaña a la sidra durante las dos jornadas y refuerza el carácter popular de la convocatoria.

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A la inauguración asistieron la concejala de Festejos, Ana Nosti; la edil de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña; el concejal de Deportes, Jesús Abad; el responsable de Hacienda, Raimundo Díaz, y el de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez.