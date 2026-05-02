El Alcalde de Siero responde a la Sociedad de Festejos: “Las marcas son de los vecinos de La Pola”

El pasado jueves, en la asamblea ordinaria de la Sociedad de Festejos de la Pola, los miembros de la junta gestora que dirige la entidad subrayaron que, ante la situación de inactividad, su posición nunca ha sido negar la utilización de las marcas al Ayuntamiento de Siero, que es quien asume la organización de las fiestas por el momento. “Nunca nos hemos negado a que las utilice, puede hacerlo siempre que sea con un uso correcto”, destacaron. También recordaron a los socios que han renovado el registro de las marcas de las fiestas hasta 2034.

El alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"), responde que "las marcas de las fiestas son de los vecinos de la Pola" y apunta que, mientras se mantenga esta situación, sin que haya una nueva directiva, el Ayuntamiento seguirá organizando los festejos de Comadres, Güevos Pintos y El Carmín.

“El Ayuntamiento es autónomo, como hemos visto hasta ahora. Somos capaces de organizar las fiestas independientemente de que nos dejen usar la marca. Nos es indiferente totalmente. Nosotros vamos a seguir organizando las fiestas mientras la asamblea de festejos no las organice”, detalló el regidor socialista.

En la última asamblea, los miembros de la junta gestora, que habían estado en la última directiva, destacaron que no habían recibido ningún interés para presentar una candidatura. Una situación que se lleva alargando más de un año, desde que los socios votaron en contra de la presentada por César Díaz.

"La pena es que no se pongan ellos a organizar las fiestas y sigan ahí con esta situación", resaltó el regidor.