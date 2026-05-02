El gran centro de escalada "Sputnik" de Lugones estará terminado en agosto: así se ven las obras, con la estructura ya terminada

El gran centro de escalada que se está levantando en Lugones, en la zona de Les Bellotines, estará listo para su inauguración en agosto si todo marcha según las estimaciones iniciales y no hay contratiempos. La firma que lo impulsa, Sputnik, que cuenta con varios de estos equipamientos en distintos puntos de España, ya ha finalizado la primera fase de las obras, la de la estructura, y ha comenzado con la segunda, la de los panelados que conformarán las paredes exteriores.

En solo unos meses se prevé esté en funcionamiento y que con ello que acoja algún gran evento de esta disciplina. El objetivo de esta nueva propuesta deportiva es, tal y como destacó en su momento el alcalde de Siero, Ángel García, Cepi, contar con un espacio de ocio saludable para gente joven y familias, que atraerá actividad económica al municipio y promocionará la localidad como una referencia de este deporte en el norte de España.

Veinte metros de altura

El equipamiento contará con unos 2.400 metros cuadrados de superficie y alcanzará los 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación. Según los datos iniciales del proyecto, dispondrá de 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, 50 autoseguros y otros servicios como gimnasio, restaurante o parking privado. La empresa que lo impulsa, con su sede principal en Madrid, es un emblema de este tipo de instalaciones, entre las que se encuentra la de Las Rozas, que el regidor sierense visitó en noviembre del año pasado.

Durante esa visita, para conocer de primera mano el funcionamiento del centro, de características muy similares a la futura instalación de Lugones, el Alcalde detalló que el equipamiento de Siero contará con un aforo de entre 500 y 600 personas. Se espera que haya jornadas en las que las afluencias sumadas en distintos momentos del día alcancen el millar de personas, destacaron en su momento los responsables de esta inversión en Lugones, de más de cuatro millones de euros.

«Tenemos previsto que la instalación de Lugones pueda abrir con una gran competición deportiva de alto nivel», avanzó ya a finales del año pasado el regidor sierense como adelanto del plan para la puesta en marcha del complejo. En tanto, las obras para construir el centro sierense van a toda velocidad, tal y como destacan los responsables de la firma que desarrolla el proyecto, que creará empleo para atender las instalaciones una vez abierto. Se ha hablado de la posibilidad de una treintena de puestos, si bien eso se determinará más adelante.

La actuación ha sido posible a través de un acuerdo público-privado por el que el Ayuntamiento de Siero ha cedido una parcela en la zona de Les Bellotines, mediante un procedimiento de cesión de uso en régimen de alquiler por un periodo de 30 años. La empresa abonará un canon anual de 48.612,50 euros y, vencido el plazo de cesión, el equipamiento pasará a ser de titularidad municipal.

Esta iniciativa es una más de las que se está desarrollando en este ámbito de Lugones, donde se han impulsado diversas intervenciones que han modificado la imagen del lugar y han integrado en la trama urbana un punto que no lo estaba.

Una zona en transformación

El futuro centro de escalada se localiza en un espacio próximo al acceso a Lugones por la zona norte de la localidad, donde se ha ejecutado la popular pasarela entre Lugones y La Fresneda y donde también se va a desarrollar la llamada "rotonda del mapamundi", una intervención que adecentará y mejorará la estética de uno de los principales nudos de comunicaciones que se dan en territorio sierense.

En este mismo lugar se han derruido casas en ruina, se han empleado fondos europeos y municipales para acometer zonas de senda peatonal y de carril bici en un entorno en el que además se ubica un gran supermercado de Lidl y hay proyectado otro de Mercadona. Asimismo, la zona ha comenzado con desarrollos urbanísticos, como los pisos para alquiler asequible para jóvenes, vivienda pública casi finalizada a la que suman otros proyectos residenciales que dan sus primeros pasos en un ámbito que está cambiando por completo a través de varias iniciativas del Ayuntamiento que confluyen en el mismo objetivo de transformación urbana de este punto.