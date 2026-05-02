Siero licita las obras de la segunda fase del saneamiento de Ferrera y prevé completar la red en todo el concejo en un plazo de ocho años

El Ayuntamiento de Siero prevé finalizar en un plazo de unos ocho años el despliegue de la red de saneamiento en todo el concejo. El periodo estimado lo transmitió el alcalde, Ángel García ("Cepi"), durante el anuncio de la segunda fase del saneamiento de Ferrera, que se ha sacado a licitación por 1.319.423 euros, con un plazo de ejecución de siete meses y con el objetivo de dar servicio a 219 vecinos. El regidor recordó que, desde 2015, las obras para dotar de saneamientos a núcleos de población han permitido que llegue el servicio a cerca de diez mil vecinos.

"Llevamos invertidos casi 34 millones en saneamiento desde que accedimos a la Alcaldía en 2015. Es un compromiso claro que tenemos tanto con la calidad de vida de las personas como con el medio ambiente, porque actualmente las aguas sucias no todo el mundo las trata como debe, con una fosa séptica", resaltó García.

La previsión ahora del Ayuntamiento es invertir unos 40 millones para que el saneamiento llegue a todos los puntos del municipio.

Más de 4 kilómetros de nuevos colectores en Ferrera

El Consistorio acaba de sacar a licitación la segunda de las cuatro fases previstas en Ferrera. Para los trabajos se ejecutarán en total 4,5 kilómetros de nuevos colectores, repartidos en 4.203 metros de tubería de PVC de 315 milímetros y 344 metros de tubería de PVC de 400 milímetros. En total, se llevará a cabo la ejecución de 166 pozos de registro.

Esta segunda fase se corresponde a la parte alta de Ferrera, hacia Espiniella y Celles. El periodo para presentar ofertas está abierto hasta el día 26.

Además, para este 2026 la previsión es ejecutar también los saneamientos en Areñes, Traspando, El Berrón Oeste y Limanes. Y como anunció hace unos días el Alcalde, también se está trabajando en nuevos proyectos para ponerlos en marcha en 2027 y 2028.