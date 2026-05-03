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El aparcamiento del campo de fútbol de Lieres estará listo en el verano tras la adjudicación de las obras

El Ayuntamiento de Siero creará 43 plazas de estacionamiento por 47.553 euros procedentes del remanente de tesorería

El campo de fútbol de Lieres, con la zona de aparcamiento en primer término. | J. A. O.

El campo de fútbol de Lieres, con la zona de aparcamiento en primer término. | J. A. O.

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero acaba de adjudicar la construcción del aparcamiento del campo de fútbol de Lieres por 47.553 euros, tras resolver el procedimiento de licitación. La actuación había salido a contratación con un presupuesto base de 50.000 euros y se ejecutará en un plazo de dos meses.

El contrato ha sido adjudicado a Asfaltos Arlos S. L., al ser la más ventajosa de las cuatro ofertas presentadas. La tramitación se realizó mediante procedimiento abierto.

La intervención se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2025 incorporado al presupuesto municipal de este año, una operación que permitió reforzar el capítulo de inversiones con cerca de once millones de euros adicionales. La previsión del gobierno local es disponer de la instalación en verano y con tiempo de sobra para el inicio de la próxima temporada futbolística.

El proyecto consiste en el acondicionamiento como aparcamiento en superficie de una explanada situada a la entrada de las instalaciones deportivas de Lieres. El ámbito de actuación abarca un área de unos 1.100 metros cuadrados, en la que se habilitarán 43 plazas de estacionamiento.

Desde el punto de vista técnico y de acuerdo con lo recogido en el proyecto, las obras comenzarán con el desbroce y limpieza del terreno, seguido de una excavación de saneo hasta 65 centímetros de profundidad. A continuación, se ejecutará la estructura del firme mediante una capa de 50 centímetros de suelo seleccionado y otra de 15 centímetros de zahorra artificial.

El perímetro del aparcamiento se delimitará con bordillo de hormigón. La fase final incluirá la pavimentación con una capa de seis centímetros de mezcla bituminosa en caliente y la señalización horizontal, con el pintado de calles interiores y plazas.

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La actuación se encuadra en las obras de mejora de infraestructuras deportivas municipales y responde a la necesidad de ordenar el estacionamiento en el entorno del campo de fútbol de Lieres.

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