La Banda de Música de Siero se une a la Joven Banda Sinfónica de Gijón para un concierto con la música de "El Rey León", "Piratas del Caribe" y otras bandas sonoras del cine
El concierto será el viernes 8 en el auditorio de la Pola y también contará con la participación de la oboísta María Isabel Guner-Velasco
La Banda de Música de Siero se unirá a la Joven Banda Sinfónica de Gijón para ofrecer un concierto el próximo viernes 8, a las 20.00 horas, en el auditorio de la Pola. Será un recital en torno a las bandas sonoras de cine. No faltarán en el repetorio piezas de clásicos y populares largometrajes como "El Rey León", "Up", "El Mambo de West Side Story" o "Piratas del Carbe".
La velada musical la abrirá la Banda de Siero, dirigida por Emilio Huerta, con el pasodoble "La Vaquilla" de la película homónima de Berlanga, para luego interpretar un clásico del cine, “Cantando bajo la lluvia”, y una selección musical de una película icónica de los años 70 como es "Grease".
María Isabel Guner-Velasco, al oboe, y que cuenta con una trayectoria profesional en el extranjero, interpretará después la pieza musical del largometraje "La Misión".
Entrará en acción después la Joven Banda Sinfónica de Gijón, con Iván Arboleya al frente, que es además el titular de la Banda de Música de Gijón. Las películas de Disney protagonizarán un repertorio exigente, con “Encanto”, “Piratas del Caribe II” y una atractiva "Fantasía" con piezas de cine de aventuras.
Para termina,r ambas formaciones se unirán en el escenario con un cierre especial, con las bandas sonoras de "El Rey León", "Up" y "El Mambo de West Side Stor".
El encuentro musical será de acceso libre hasta completar el aforo de un auditorio con más de medio millar de butacas.
"Esperamos que haya una alta afluencia", destacó Carlos González Presa, presidente de la Asociación Sierense de Amigos de la Música, entidad a la que pertenece la Banda de Música. "Es interesante la participación de la Banda Sinfónica de Gijón, merece mucho la pena, cuenta con gente del Conservatorio, que sabe mucho de música”, añadió durante la presentación del evento, en un acto en el que también participó Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero.
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