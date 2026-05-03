El Club Baloncesto Siero celebra su 40.º aniversario con el título de campeón de Asturias en segunda cadete
El conjunto poleso se impuso al Alimerka Oviedo B en una disputada final por 62-57 y logra un ascenso de categoría que suma al logrado este curso también por el equipo junior
En un año especial, en el que el Club Baloncesto Siero celebra su 40.º aniversario, este fin de semana vivieron un ascenso muy especial de su conjunto cadete. En la fase final consiguieron salir vencedores, lo que supone un logro que no sucedía desde hacía muchísimos años en la entidad. El cadete se proclama así campeón de segunda cadete.
En una disputada final se impusieron por 62-57 al Alimerka Oviedo B. Antes el conjunto poleso, que compite bajo el nombre de IES Río Nora, venció en las semifinales al Sanfer Adba B por 60-64.
La fase final se disputó en el Polideportivo de El Berrón durante todo el sábado, con partidos por la mañana y por la tarde. Y en la celebración con los jóvenes del Club Baloncesto Siero estuvo presente el concejal de Deportes de Siero, Chus Abad; así como Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal de Siero.
Este logro deportivo en la entidad se suma al conseguido por el conjunto junior, que también logró subir a primera categoría recientemente, pero en su caso lo hizo en la fase regular, sin tener que afrontar una fase final como ha sido el caso del cadete, que supo competir en el momento decisivo.
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