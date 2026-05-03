La nueva glorieta sacará tráfico del centro urbano de El Berrón y mejorará la seguridad vial en un enclave con una media de dos accidentes al año

El estudio de tráfico del proyecto de la glorieta de El Berrón respalda la transformación del actual cruce semafórico entre la N-634 y la AS-376 al constatar limitaciones en la circulación y en la organización de los movimientos. El análisis técnico concluye que la nueva configuración permitirá un funcionamiento "más ordenado, fluido y seguro", adaptado a la demanda actual y a la evolución del tráfico en este punto.

Aunque la intersección presenta niveles de servicio aceptables en condiciones normales, el informe detecta retenciones en horas punta vinculadas al ciclo semafórico y a la coexistencia de trayectorias incompatibles, lo que introduce tiempos de espera y colas puntuales. A ello se suma una limitación operativa relevante com es la imposibilidad de realizar determinados giros directos. En concreto, los vehículos que circulan desde el sur de la AS-376 no pueden incorporarse hacia el este de la N-634, lo que obliga a desvíos por la avenida de Oviedo y a recorridos más largos de los necesarios.

Ese condicionante tiene un efecto directo sobre la circulación local. Parte del tráfico se desvía hacia calles interiores de El Berrón que no están diseñadas para absorber ese volumen circulatorio. La glorieta permitirá eliminar estos rodeos y reducir el paso de vehículos por el núcleo urbano, al restituir todos los movimientos de forma directa entre ambas carreteras, subraya el estudio.

El documento incorpora, además, un análisis de siniestralidad que recoge 16 accidentes con víctimas registrados entre 2018 y 2023 en el entorno del cruce analizado, en un radio aproximado de hasta un kilómetro, con 19 heridos en total. Del total de percances, diez se localizan a menos de 500 metros de la intersección. Predominan los alcances y las colisiones laterales o frontolaterales, asociadas a frenadas y maniobras de giro.

"Puntos de conflicto"

La solución proyectada y en fase de licitación plantea la construcción de una glorieta que elimina los cruces a noventa grados, reduce la velocidad de acceso y permite una circulación continua. "Esa configuración simplifica las trayectorias y reduce los puntos de conflicto entre vehículos", subrayan los técnicos que han hecho el estudio de tráfico. El informe concluye que la nueva ordenación mejora los niveles de servicio del cruce sin incrementar de forma significativa la carga sobre la N-634, contribuyendo a un reparto más equilibrado de los flujos.

El proyecto define la construcción de una glorieta en el emplazamiento actual, con una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de cuatro metros de ancho, con accesos y salidas también de doble carril.

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La actuación incorpora un carril bici perimetral en el anillo de la glorieta, que aprovechará el arcén exterior, así como itinerarios peatonales accesibles con aceras renovadas, rebajes y pavimento táctil. Está previsto que se habiliten dos pasos de peatones con semáforos, uno de ellos en la N-634 para facilitar el acceso a la parada de autobús ya existente.