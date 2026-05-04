El Alcalde de Siero denuncia a un vecino de la Pola por "injurias" en las redes sociales y anuncia que habrá más acusaciones por casos similares

El alcalde de Siero, Ángel García, declaró esta mañana de lunes en el juzgado como denunciante tras identificar la Policía Nacional al presunto autor de comentarios y vídeos publicados en la página de Facebook “Nun yes de la Pola si no…”. La acusación se dirige contra un vecino de La Pola por un presunto delito leve de injurias.

García explicó que acudió a la vía judicial después de meses de publicaciones "reiteradas” en las que, según relató, se le insultaba y descalificaba con expresiones como "sinvergüenza", "vago" o "putero". Además, el acusado, que ya ha declarado en el juzgado, subi´ó a Facebook vídeos contra el Alcalde realizados con Inteligencia Artificial (IA). El regidor sostuvo que "la crítica política forma parte del cargo, pero defendió que hay un límite cuando los ataques son constantes, personales y afectan también al entorno familiar".

“Hace unos meses tuve que poner una denuncia en la Policía Nacional por unos comentarios reiterados y vídeos simulados hacia mi persona, descalificándome, insultándome, llamándome sinvergüenza, vago, putero y ese tipo de cuestiones”, señaló el Alcalde a entrada del del juzgado. r.

García enmarcó el caso en un deterioro del debate público, especialmente en redes sociales. “Los cargos públicos tenemos que aguantar mucho, es algo notorio y evidente”, afirmó. García precisó, no obstante, que distingue entre la crítica política, incluso dura, y la descalificación personal reiterada. “Yo encajo muy bien cuando me dicen que soy muy malo, que lo hago muy mal; todas estas cuestiones políticas las llevo muy bien”, aseguró.

El regidor añadió que tampoco suele reaccionar ante insultos aislados. “Incluso los insultos, cuando son puntuales, ni reparo en ellos”, dijo. El problema, sostuvo, aparece cuando esas expresiones se convierten en una conducta repetida. “Cuando ya llega un momento en el que es reiterado y un tipo de descalificaciones graves, que atentan ya no solamente contra mi honor y mi persona, sino que también mi entorno familiar o más cercano puede verlo, eso ya creo que no puede tolerarse”, afirmó.

"Algo reiterado"

García insistió en que la denuncia no responde a un episodio concreto de discrepancia política, sino a una sucesión de publicaciones. Preguntado por si los insultos se produjeron a raíz de alguna cuestión concreta, respondió: “No, es algo habitual”. Y añadió: “Será que se levantó ese día con ganas de divertirse un poco y de alegrar al público, pero no; es algo reiterado”.

El denunciado, según explicó "Cepi", es un vecino de La Pola al que no conoce personalmente. “No, en absoluto”, respondió al ser preguntado por si tenía relación con él. Sobre una posible vinculación política del denunciado, García dijo desconocerla: “No sé ni qué cara tiene”.

El regidor anunció además que prevé presentar más denuncias por comportamientos similares en redes sociales. “Voy a poner más a otras personas que también tienen la mala costumbre de utilizar las redes para insultar y descalificar de una manera grave”, señaló. Según García, algunos usuarios convierten las plataformas digitales en espacios de ataque personal, con “descalificaciones, insultos, amenazas incluso”.

El alcalde defendió que estas conductas deberían tener una respuesta más firme. “Creo que eso es totalmente inaceptable y deberíamos ser mucho más tajantes con estas cuestiones”, afirmó. A su juicio, el respeto debe proteger no solo a los representantes públicos, sino a cualquier persona: “No solamente un cargo público, pero un cargo público más todavía, porque no debemos olvidar que somos los representantes de los vecinos y vecinas que nos eligen democráticamente”.

García vinculó el caso con el clima político general. “Estamos en un nivel, en el entorno de la política, que yo creo que está para echar a correr”, sostuvo. En su intervención, reprochó que profesionales de distintos ámbitos se sientan legitimados para expresarse en redes con insultos o amenazas: “Algunos son ingenieros, arquitectos, abogados, un poco de todo, y se sienten en la capacidad de decir lo que les parece en ese tono”.

El Alcalde cerró su explicación con una idea central: la exposición pública no obliga a soportarlo todo. “Por ser el que habla hay que aguantar casi de todo, pero de todo, de todo no”, resumió.

Precedente

García recordó que no es la primera vez que acude a los tribunales por insultos y amenazas. Según explicó, hace años, cuando era concejal, denunció un caso en el que se detectó que el autor era un policía local. “Desde la centralita de la Policía Local me insultaban y me amenazaban de manera reiterada”, relató.

Aquel caso, añadió, incluía también un blog en el que se publicaban ataques contra él. “También decidí denunciarlo porque llegó un momento que era totalmente insoportable”, indicó. La denuncia fue archivada en primera instancia, con el argumento —según resumió el alcalde— de que un cargo público debía soportar ese tipo de situaciones.

Noticias relacionadas

García recurrió entonces ante la Audiencia, que finalmente le dio la razón. “Recurrí a la Audiencia y gané”, señaló. El alcalde explicó que aquel procedimiento afectaba a un policía local que, según dijo, “sigue trabajando todavía” y que también dirigía insultos, amenazas y vejaciones contra una compañera. A su juicio, conductas como aquellas tendrían hoy una respuesta social y judicial mayor.