Ilusiones, cartas, manipulación mental y hasta levitaciones: el Festival Internacional de Magia de Asturias celebra su décimo aniversario con tres funciones en Siero

La décima edición del Festival Internacional de Magia de Asturias que promueve José Armas “El Ilusionista”, llegará el fin de semana a Siero con diferentes funciones para crear una experiencia única en el espectador.

El evento, que también se extiende a Pravia y Corvera, permitirá al público disfrutar de actuaciones con ilusiones, cartas, manipulación mental y hasta levitaciones. José Armas participó en la presentación de las actuaciones en Siero, junto a la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos.

Este próximo viernes, a las 17.00 horas, en el parque del Casino de Lieres habrá un espectáculo familiar de magia a cargo del Mago Márkez, con ilusiones, humor, participación infantil, cartas, prestidigitación, levitaciones y predicciones. La actuación se repetirá ese mismo día a las 19.30 horas en El Berrón, en la plaza del Ferroviario.

El sábado, a las 19.00 horas, llegará el punto fuerte, con la Gala de Magia, y la participación de Javi Cruz & Anahí, Adrián Carratalá, Luis Macías y Héctor Sansegundo. Los primeros son un un dúo internacional de ilusionistas reconocidos por sus espectáculos impactantes, elegantes y cargados de emoción. "Su trabajo combina grandes ilusiones, narrativa y una fuerte presencia escénica, creando una experiencia única para el público", describe Armas.

Adrián Carratalá, con más de 25 años de carrera, es "uno de los magos más creativos del panorama nacional", destacan desde la organización del evento, antes de referirse también a algunos de sus reconocimiento, como ser tres veces campeón de España de magia, un tercer premio europeo de magia de salón o haber quedado semifinalista del programa “Got Talent España”.

De Luis Macías se destacó en la presentación que es "un joven ilusionista aragonés especializado en manipulación, una de las disciplinas más complejas de la magia”. Mientras que de Héctor Sansegundo se ensalzó su faceta de mago, humorista y showman en sus 15 años de trayectoria sobre los escenarios.

Despedida en Lugones

El cierre de las actuaciones en Siero será el domingo, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, con un espectáculo de Greca de Blas, que combinará manipulación mental, intuición, lectura de pensamiento y grandes clásicos del mentalismo. "Es una propuesta en la que psicología y arte se unen para involucrar al público y ofrecer una experiencia escénica diferente", resume José Armas.