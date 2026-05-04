Las obras en la carretera de La Camperona avanzan y obligan a realizar cortes de tráfico hasta el día 22

La carretera SI-13, que conecta Candín con La Camperona, en Carbayín Alto (Siero), estará cortada al tráfico de hoy al día 22, en horario de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.30 horas. La restricción afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0 y 4+100, enmarcada en la ejecución de las obras de renovación integral actualmente en marcha en la vía. Durante ese periodo, el tráfico será desviado por las carreteras SI-12 y AS-391.

La actuación fue adjudicada por la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios en noviembre de 2024 por un importe de 933.203 euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Pavitek 2010 y Ramadal, con un plazo de ejecución de siete meses. Sin embargo, los trabajos no se iniciaron hasta finales de octubre de 2025, cuando ya habían transcurrido once meses desde el anuncio de la contratación.

El proyecto afecta a un trazado de más de cuatro kilómetros y tiene como objetivo la mejora de las condiciones de seguridad de una vía que presentaba deficiencias relevantes. Según los informes técnicos previos, el firme mostraba un deterioro acusado en varios tramos, lo que se traducía en "una merma de la durabilidad de la infraestructura, una reducción de la comodidad para los usuarios y una importante disminución de las condiciones de seguridad".

A estas deficiencias se suman problemas estructurales. La carretera incluye un paso superior sobre un antiguo ferrocarril minero en mal estado de conservación, para el que se prevé el relleno interior y la construcción de una escollera de sostenimiento que refuerce su estabilidad. Asimismo, los técnicos han detectado un deslizamiento puntual en un talud de desmonte, lo que obliga a ejecutar una escollera de contención para garantizar la estabilidad del terreno en ese punto.

En el apartado de obra civil, el proyecto recoge la renovación del firme en la totalidad del trazado y el saneo de la plataforma, con el fin de corregir las patologías detectadas. Se incluye también la reposición de las obras de drenaje deterioradas y la ejecución de nuevos elementos —pozos, boquillas y tramos de cuneta con bordillo— destinados a mejorar la evacuación de aguas y evitar daños futuros en la calzada. Entre las actuaciones singulares figura la construcción de un muro de sostenimiento de escollera de cinco metros de longitud en el punto kilométrico 0,1, destinado a reforzar la estructura del paso sobre el antiguo ferrocarril minero. A ello se suma la ejecución de otro muro de contención de 18 metros de longitud en el punto kilométrico 3,3, con el objetivo de asegurar la estabilidad del terreno en una zona afectada por inestabilidad.

Señalización

El proyecto permite, además, la reposición de la señalización horizontal y vertical y la instalación de nuevas barreras de seguridad en todo el tramo afectado por las obras, con el fin de adecuar la vía a las condiciones de circulación exigidas.

El corte previsto para las dos próximas semanas responde a necesidades operativas de la obra y busca facilitar la ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad. De acuerdo con el plazo fijado en la adjudicación, la actuación debería completarse en siete meses desde su inicio, si bien el arranque de los trabajos se produjo con un desfase temporal de once meses respecto a la adjudicación anunciada por la Consejería de Movilidad.

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La actuación responde a las quejas reiteradas de vecinos y usuarios de la vía, que venían denunciando de forma recurrente el avanzado deterioro de la carretera y su impacto directo en la seguridad vial. Estas reclamaciones se apoyan en el diagnóstico técnico previo, que ya advertía de un firme en mal estado en varios tramos y de una consiguiente pérdida de durabilidad de la infraestructura, de la comodidad de circulación de los conductores y la importante merma de las condiciones de seguridad.