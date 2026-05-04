Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Siero pone a punto los centros educativos del concejo: labores de pintura en varias estancias Colegio Xentiquina de Lieres

La actuación se centró en el hall de entrada, la zona de administración, despachos y sala de profesores.

Eva Iglesias, Juan Freije y Rubén Ferrera durante la visita.

Eva Iglesias, Juan Freije y Rubén Ferrera durante la visita. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Lieres (Siero)

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, visitó este lunes los trabajos de pinturas efectuados en diversas estancias del Colegio Xentiquina de Lieres. La actuación se centró en el hall de entrada, la zona de administración, despachos y sala de profesores.

Esta actuación se enmarca dentro del contrato de mantenimiento de pinturas para las escuelas del concejo de Siero. Y cuenta con una partida de 20.000 euros.

Un centro en crecimiento

En la visita institucional estuvieron también presentes Juan Freije, técnico municipal, y Rubén Ferrera, de la empresa adjudicataria.

Noticias relacionadas y más

Los trabajos se llevaron a cabo en un centro educativo que se encuentra en pleno crecimiento, con mucha demanda de alumnos. Para el próximo curso suman ya 28 nuevas prematrículas y desde el colegio ya han alertado que necesitarán al menos cuatro desdobles para dar cabida a los alumnos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una actuación pendiente desde hace un cuarto de siglo: la obra del nuevo acceso a Parque Principado acelera y estará lista antes del verano
  2. El gran centro de escalada 'Sputnik' de Lugones estará terminado en agosto: así se ven las obras, con la estructura ya terminada
  3. La nueva glorieta sacará tráfico del centro urbano de El Berrón y mejorará la seguridad vial en un enclave con una media de dos accidentes al año
  4. Las obras en la carretera de La Camperona avanzan y obligan a realizar cortes de tráfico hasta el día 22
  5. Las viviendas para alquiler a menores de 35 años de Lugones afrontan la recta final de obras: así se ve ya el edificio de Les Bellotines
  6. El colectivo de jubilados de El Berrón homenajea a doce socios nacidos en 1938 y 1939: 'Aportan ejemplo, cariño y sabiduría
  7. El Plan de Cercanías se atasca en Siero: un año a la espera de la doble vía de la Pola
  8. El Alcalde de Siero responde a la Sociedad de Festejos: “Las marcas son de los vecinos de La Pola”

Siero pone a punto los centros educativos del concejo: labores de pintura en varias estancias Colegio Xentiquina de Lieres

Siero pone a punto los centros educativos del concejo: labores de pintura en varias estancias Colegio Xentiquina de Lieres

Ilusiones, cartas, manipulación mental y hasta levitaciones: el Festival Internacional de Magia de Asturias celebra su décimo aniversario con tres funciones en Siero

Ilusiones, cartas, manipulación mental y hasta levitaciones: el Festival Internacional de Magia de Asturias celebra su décimo aniversario con tres funciones en Siero

Las obras en la carretera de La Camperona avanzan y obligan a realizar cortes de tráfico hasta el día 22

Las obras en la carretera de La Camperona avanzan y obligan a realizar cortes de tráfico hasta el día 22

El Alcalde de Siero denuncia a un vecino de la Pola por "injurias" en las redes sociales y anuncia que habrá más acusaciones por casos similares

El aparcamiento del campo de fútbol de Lieres estará listo en el verano tras la adjudicación de las obras

El Club Baloncesto Siero celebra su 40.º aniversario con el título de campeón de Asturias en segunda cadete

El Club Baloncesto Siero celebra su 40.º aniversario con el título de campeón de Asturias en segunda cadete

La Banda de Música de Siero se une a la Joven Banda Sinfónica de Gijón para un concierto con la música de "El Rey León", "Piratas del Caribe" y otras bandas sonoras del cine

La Banda de Música de Siero se une a la Joven Banda Sinfónica de Gijón para un concierto con la música de "El Rey León", "Piratas del Caribe" y otras bandas sonoras del cine

Personalicemos la vida

Tracking Pixel Contents