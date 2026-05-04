Siero pone a punto los centros educativos del concejo: labores de pintura en varias estancias Colegio Xentiquina de Lieres

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, visitó este lunes los trabajos de pinturas efectuados en diversas estancias del Colegio Xentiquina de Lieres. La actuación se centró en el hall de entrada, la zona de administración, despachos y sala de profesores.

Esta actuación se enmarca dentro del contrato de mantenimiento de pinturas para las escuelas del concejo de Siero. Y cuenta con una partida de 20.000 euros.

Un centro en crecimiento

En la visita institucional estuvieron también presentes Juan Freije, técnico municipal, y Rubén Ferrera, de la empresa adjudicataria.

Los trabajos se llevaron a cabo en un centro educativo que se encuentra en pleno crecimiento, con mucha demanda de alumnos. Para el próximo curso suman ya 28 nuevas prematrículas y desde el colegio ya han alertado que necesitarán al menos cuatro desdobles para dar cabida a los alumnos.