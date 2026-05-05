El grupo folk Trelde actuará en Lugones dentro de la Selmana de les Lletres Asturianes en Siero
El recital será este viernes en el Centro Polivalente, con entradas a cinco euros y tarifa reducida para jóvenes.
El Ayuntamiento de Siero ha programado para este viernes un concierto del grupo folk Trelde en Lugones, enmarcado en la Selmana de les Lletres Asturianes. La actuación comenzará a las 19:30 horas en el Centro Polivalente Integrado.
La presentación del recital corrió a cargo de la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, acompañada por la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González.
Las entradas tienen un precio general de 5 euros. Existe una tarifa reducida de 3,75 euros para estudiantes de entre 14 y 24 años, disponible exclusivamente en taquilla y previa acreditación. Los billetes pueden adquirirse tanto de forma online como presencial en la taquilla del equipamiento cultural, que abre de lunes a viernes en horario de 17:00 a 20:00 horas. El día del concierto, la venta comenzará una hora antes del inicio.
Alleranos
Trelde es un trío formado por músicos alleranos con trayectoria en la música tradicional asturiana. Su propuesta combina la recuperación del repertorio tradicional con composiciones propias, dentro de una estética de folk celta contemporáneo.
El grupo sitúa sus referencias en la música del arco atlántico y en la evolución del folk celta desde los años setenta, con influencias de formaciones como Llan de Cubel, Kornog, Danú, The Bothy Band o Capercaillie, que marcan su estilo, arreglos e instrumentación.
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