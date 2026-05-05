Un promotor contacta con el Ayuntamiento en busca de terrenos para construir una urbanización privada de entre 20 y 30 viviendas unifamiliares en la zona rural de Siero

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García ("Cepi"), confirmó este martes el interés de una promotora privada por desarrollar una nueva urbanización de vivienda unifamiliar o adosada en el concejo. No obstante, el regidor reconoció que el proyecto se encuentra todavía en una fase preliminar de "búsqueda de suelo".

García avanzó este proyecto durante una visita a las obras de mejora de un camino en Muñó en la que aprovechó para dar valor a las inversiones municipales en infraestructuras y servicios como elementos para atraer nuevas inversiones residenciales. La actuación en Muñó afecta a un vial de 610 metros y cuenta con un presupuesto cercano a los 80.000 euros, financiado con cargo a los remanentes municipales de 2026. Se trata, según detalló García, de una vía secundaria con décadas de antigüedad que necesitaba una reposición integral del firme.

Durante su intervención, el Alcalde explicó que este mismo martes mantuvo una reunión con representantes de la promotora interesada en localizar parcelas en Siero para levantar una urbanización privada, similar en concepto a otros desarrollos residenciales de baja densidad, con entre veinte y treinta viviendas, en un entorno rural pero bien conectado.

Servicios

"Están buscando suelo en Siero para hacer una promoción de vivienda unifamiliar o adosada, una pequeña urbanización privada", señaló García, quien precisó que la operación depende ahora de que la empresa encuentre terrenos adecuados para desarrollar la iniciativa. El Alcalde apuntó que los potenciales inversores "valoran especialmente la disponibilidad de servicios básicos en suelo no urbano, como redes de saneamiento y abastecimiento, garantía de suministro de agua incluso en verano, buenas comunicaciones viarias y acceso a fibra óptica".

En este sentido, "Cepi" defendió el "esfuerzo municipal" para el mantenimiento de la extensa red de caminos del concejo, que ronda los 1.400 kilómetros. "No son solo las arterias principales, estamos llegando también a viales secundarios que llevaban décadas sin actuaciones", destacó el regidor.

García sostuvo que esta combinación de "infraestructuras, agilidad administrativa y precios del suelo más competitivos que en otros municipios del oriente y centro de Asturias" está despertando "un interés creciente entre inversores y particulares". A ello sumó otros factores como la rapidez en la concesión de licencias -"de unos dos meses cuando en otros municipios se tarda hasta un año"- y la disponibilidad de servicios públicos como centros de salud, colegios y buenas conexiones.

"Situación insostenible"

Por otra parte, García agradeció las llamadas de apoyo desde la Federación Socialista Asturiana (FSA) tras la denuncia que formuló contra un vecino por "injurias" en las redes sociales. "Quienes estamos en cargos públicos, el que más y el que menos, estamos sufriendo una situación muy insostenible. Al final, con los políticos va a pasar como con los camareros, que nadie se va a querer dedicar a esto", subrayó.

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"Las condiciones que hay hoy en día en la política hacen que la gente más brillante de la sociedad no quiera esto y eso es un problema. Mientras no lo veamos, seguiremos teniendo gente cada vez más mediocre", lamentó Ángel García. "A quienes hay que prohibir las redes sociales es a los adultos", ironizó.