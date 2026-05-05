Siero impulsa con 917.000 euros la primera fase del saneamiento de la zona industrial El Berrón Oeste

El Ayuntamiento de Siero impulsa un proyecto para dotar de red de saneamiento a la zona industrial de El Berrón Oeste, un ámbito que carece de infraestructura reglada y donde actualmente se producen vertidos al terreno mediante soluciones dispersas como fosas o pequeñas depuradoras. La actuación acaba de ser licitada y cuenta con un presupuesto base de licitación de 917.895,82 euros. Su objetivo es responder a un problema estructural en una superficie de cerca de sesenta hectáreas de suelo industrial, incluido el de La Meana, situada entre la carretera N-634 y la autovía Oviedo-Villaviciosa A-64.

En concreto, el proyecto prevé la ejecución de 1.627 metros de colectores en esta primera fase, frente a los más de 3 kilómetros contemplados en el diseño original redactado en 2021, dividido en lotes por su elevado coste. Las conducciones, de entre 315 y 630 milímetros de diámetro, recogerán aguas residuales y parte de las pluviales para su transporte por gravedad hasta el aliviadero de Fonciello, punto de conexión con el colector interceptor del río Nora, que dispone de capacidad suficiente para asumir estos caudales.

El trazado incluye un ramal principal de mayor capacidad y varios secundarios, además de cuatro acometidas destinadas a acercar la red a las parcelas industriales y puntos de vertido existentes. La actuación incorpora también la renovación de una tubería previa de 500 milímetros, que se sustituirá por otra de 630 milímetros para mejorar la evacuación en el tramo final.

La obra permitirá también la construcción de decenas de pozos de registro de hormigón prefabricado, que resultan necesarios para la explotación y el mantenimiento de la red, así como la ejecución de zanjas con rellenos estructurales y reposición de terrenos y firmes afectados.

Cruce

Uno de los elementos técnicos más relevantes es el cruce de infraestructuras de comunicación que hay en ese ámbito. El proyecto prevé salvar la autovía A-64 y la línea ferroviaria mediante una hinca. Es decir, una perforación horizontal dirigida que permite instalar la tubería sin afectar a la superficie.

La intervención obligará, además, a ocupar terrenos privados y caminos públicos, que deberán ser repuestos tras la obra, y requerirá autorizaciones de distintos organismos, entre ellos Carreteras del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa).

El plazo de ejecución fijado es de ocho meses desde la firma del acta de replanteo, con un año de garantía posterior.

Grandes empresas

Desde el punto de vista urbanístico, la actuación se inserta en un ámbito clasificado mayoritariamente como suelo industrial en el Plan General de Ordenación (POGO), con una parte ya desarrollada -como el polígono de La Meana y varias parcelas ocupadas por grandes empresas- y otra aún pendiente de transformación.

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El diseño de la red se adapta al viario previsto en el planeamiento, lo que permite anticipar su integración en futuros desarrollos que puedan llevarse a cabo en esta zona.