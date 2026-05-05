Siero inicia el reparto de las compostadoras de la campaña doméstica de Cogersa, con un centenar de ciudadanos inscritos
La recogida de los equipos estará disponible hasta este viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en el almacén municipal de La Tejera
El Ayuntamiento de Siero ha comenzado el reparto de compostadoras a los vecinos inscritos en la campaña de Compostaje Doméstico promovida por Cogersa, en la que el consistorio participa desde hace más de una década. En esta edición se han sumado 103 personas, lo que eleva a 1.499 el total de participantes acumulados en el municipio desde el inicio del programa.
La recogida de los equipos estará disponible hasta este viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el almacén municipal del polígono de La Tejera, en Pola de Siero (nave número 1).
Para acceder al programa era requisito disponer de una parcela con suelo natural donde instalar la compostadora, un contenedor destinado al depósito de restos orgánicos domésticos para su transformación en abono. La iniciativa se dirige exclusivamente a fincas individuales, quedando excluidos huertos urbanos o colectivos, así como personas que ya hubieran participado en ediciones anteriores o dispusieran de equipamiento previo suministrado por Cogersa.
Removedor
Cada participante recibe una compostadora doméstica y un removedor metálico para facilitar la aireación de los residuos. Además, quienes asistan a los encuentros formativos organizados por el consorcio obtendrán un cubo marrón para el transporte de materia orgánica y un saco de compost de cinco litros.
El programa incluye formación específica y asesoramiento continuado a través del servicio de educación ambiental de Cogersa. La concejala de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Sonia Lago, subrayó que esta iniciativa “permite reducir el volumen de residuos domésticos y obtener un abono natural de forma gratuita”.
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