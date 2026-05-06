Cruz Roja atendió el año pasado en Siero a casi 300 mujeres y niños en situaciones de dificultad social

En un Siero de grandes cifras económicas que no deja de atraer proyectos de inversión y nuevos vecinos, las necesidades en los sectores más vulnerables no se reducen al mismo ritmo. Así lo reflejan los datos de la memoria de Cruz Roja correspondiente al año pasado, en la que queda de manifiesto que aún son muchos los sierenses con necesidades básicas sin cubrir y que siguen precisando de los apoyos de este tipo de entidades de acción social para salir adelante en su día a día.

El número de personas atendidas por Cruz Roja a lo largo del año pasado en el concejo para cubrir sus necesidades básicas se mantuvo en cifras elevadas, aunque con un ligero descenso respecto a 2024. Según los datos de la memoria de actividad correspondiente a 2025, la entidad dio respuesta a 1.425 vecinos, frente a las 1.455 personas atendidas en 2024. Pese a esta leve bajada, el volumen de intervención continúa muy por encima de los registros de 2023, cuando se contabilizaron 1.189 usuarios.

En el área de Inclusión Social, que concentra buena parte de la actividad, Cruz Roja atendió a 1.040 personas en 2025 dentro de proyectos de extrema vulnerabilidad, como la atención urgente a necesidades básicas, la prevención de la exclusión residencial o los programas dirigidos a mujeres e inmigrantes. La cifra supera la registrada el año anterior, cuando fueron 1.002 los beneficiarios en este ámbito, evidenciando la persistencia de situaciones de fragilidad social.

Inmigrantes

Por lo que respecta a los programas específicos, destaca el incremento en la atención a población inmigrante dentro del concejo. El proyecto de acogida integral alcanzó en 2025 a 139 personas, frente a las 117 registradas en 2024, reforzando el papel de Cruz Roja como herramienta clave para favorecer la integración y el bienestar social en el municipio. Los datos también evidencian cómo el concejo, en pleno centro de Asturias, ejerce un importante poder de atracción entre ciudadanos de otros países en busca de una oportunidad para mejorar sus vidas.

También se aprecia un aumento significativo en la atención a menores y mujeres en dificultades sociales. Durante el último ejercicio, la asamblea local de la ONG dio cobertura a 105 niños y a 183 mujeres, casi 300 personas en total, unas cifras sensiblemente superiores a las de 2024, cuando se atendió a 59 menores y 172 mujeres. Los datos reflejan una mayor incidencia de la vulnerabilidad en estos colectivos, en los que se trabaja con los programas de empoderamiento y aulas infantiles de apoyo escolar que se desarrollan en Lugones. El objetivo es dotar a las usuarias de las herramientas necesarias para salir del círculo de vulnerabilidad, como paso previo a la empleabilidad.

Empleo

Precisamente en materia de empleo, Cruz Roja intensificó el pasado ejercicio su labor de inserción sociolaboral. A través de distintos programas, atendió a 208 personas, frente a las 180 de 2024, y se lograron un total de 66 inserciones laborales. Se trata de un crecimiento que confirma el refuerzo de las políticas activas dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como jóvenes sin cualificación, mayores de 45 años o desempleados de larga duración, a los que se dirigen los esfuerzos.

En el ámbito de la salud se produjo un ligero descenso en el número de beneficiarios en los últimos meses. Así, los proyectos de promoción de hábitos saludables y prevención alcanzaron a 236 personas, frente a las 247 registradas en 2024. Una tendencia similar se observa en el área de socorros y emergencias, donde se atendió a 131 personas y se realizaron 138 servicios preventivos, por debajo de los 279 usuarios y 159 servicios del ejercicio anterior.

En el apartado formativo la actividad también creció de forma notable. Un total de 639 personas participaron en acciones de este tipo en 2025, lo que supone un incremento significativo respecto a las 468 del año previo y refuerza las actuaciones para conseguir que las personas más vulnerables consigan un empleo. Asimismo, las actividades de sensibilización y entorno lograron reunir a 1.469 participantes, reforzando la labor divulgativa de la organización.

A todo ello se suman proyectos como los de promoción del éxito escolar y juguete educativo, con los que Cruz Roja Juventud ha llegado a 99 niños, además de la atención a personas mayores y cuidadores. Un total de 651 sierenses recibieron apoyo en este apartado.

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La base social de Cruz Roja en el concejo también se mantiene sólida, con ochenta voluntarios, 1.434 socios individuales y 29 empresas colaboradoras, lo que permite sostener el amplio alcance de su intervención. Este sábado, día 8, los integrantes de la ONG saldrán a la calle para celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con el objetivo también de difundir la labor de la entidad. Los actos tendrán lugar en el exterior de la plaza cubierta de la Pola, de 12.00 a 14.00 horas, con mesas informativas, talleres de reanimación cardio pulmonar, danza y actividades para niños como chapas, globoflexia o karts.