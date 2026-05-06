Podemos denuncia "la privatización de la programación de la Fundación Municipal de Cultura" de Siero

Podemos Siero denuncia "el proceso impulsado por el equipo de gobierno para externalizar la programación cultural de verano de la Fundación Municipal de Cultura, que afecta a citas consolidadas como la Semana del Teatro de La Pola Siero, la Semana del Teatro de Lugones, el Festival Titeresí y los Tardeos del Paraguas".

Según asevera la formación morada, "esta decisión supone un paso más en la privatización de la cultura y un cambio de modelo injustificado en actividades que forman parte del patrimonio cultural del concejo" pese a que el Ayuntamiento "cuenta con medios humanos y técnicos para gestionar directamente estos programas, que llevan décadas desarrollándose con éxito".

La formación indica que si los recursos existentes se consideraran "insuficientes", correspondería al Ayuntamiento impulsar un refuerzo adecuado de los mismos. Así, inciden, "no hay ninguna razón objetiva para externalizar la coordinación, programación o dirección técnica de estas actividades, cuando lo que procede es garantizar una gestión pública sólida, dotándola de los medios necesarios, y no sustituirla por modelos privatizados”.

Calidad y dotación

Podemos Siero señala que "comparte además la preocupación expresada por el sector profesional" y advierte de que "las condiciones económicas planteadas son claramente insuficientes" por lo que no resultará "viable mantener el nivel de calidad alcanzado en ediciones anteriores con la dotación prevista”.

La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, denuncia que “estamos ante una operación que degrada la cultura: se privatiza su gestión y, al mismo tiempo, se recortan los recursos, poniendo en riesgo tanto la calidad de la programación como las condiciones laborales del sector”.

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La edil subrayó asimismo que “no se puede presumir de oferta cultural mientras se vacía de contenido lo público y se precariza a quienes la hacen posible”. Así, Podemos Siero "exige la paralización de este proceso y la apertura de un diálogo real con el sector cultural para garantizar un modelo basado en la gestión pública directa, con financiación suficiente y que preserve la calidad y el arraigo de unas iniciativas que son seña de identidad del concejo".